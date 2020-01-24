Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Фактов нахождения волков на территории Нур-Султана не зарегистрировано, сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГиПР) РК Нариман Жунусов.

«Вчера и сегодня поступала информация о заходе отдельных особей волков в населенные пункты и на окраины столицы. Со вчерашнего вечера госинспекторами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводятся по всему городу мониторинговые работы по поиску волков, однако такие факты не зафиксированы. Более того, акиматом города и правоохранительными органами также опровергнута информация о наличии волков в городе и близлежащих поселках», — сказал Жунусов на брифинге в пятницу

Вместе с этим он сообщил, что за последние 10 лет фактов нападения волка на человека в Казахстане не зарегистрировано.

«В 2019 году зафиксировано два факта нападения волка на домашний скот – на территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области и Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В 2020 году зарегистрирован один подобный факт на территории Жамбылской области. 18 января текущего года зафиксирован случай захода волка в город Аксу Павлодарской области, зверь был застрелен», — добавил Жунусов.

В свою очередь начальник отделения природоохранной полиции департамента полиции Нур-Султана Владимир Колягин добавил, что информация, что в районе спецЦОНа и микрорайоне Коктал гуляет стая волков, не соответствует действительности, а приложенные видеоматериалы – недостоверны.

«За распространение заведомо ложной информации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет», — напомнил Колягин.

Из приведенной на брифинге статистики следует, что численность волка по Казахстану достигает 13 тыс. особей, а на территории Акмолинской области обитает лишь порядка 40 особей волков.