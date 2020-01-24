Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Курсирование одного из запланированных на 31 января поездов отменили в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«По техническим причинам 31 января 2020 года в одном направлении отменяется курсирование пассажирского поезда № 3 сообщением «Алматы-2–Нур-Султан-Нурлы жол» из города Алматы», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заверили в пресс-службе, при возврате проездного документа (билета), ранее оформленного на отмененный поезд, пассажир получит полную стоимость билета.