Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Наиболее критические районы подтоплений определены в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Продолжается работа по строительству ливневой канализации. Определено более 50 мест подтоплений, из них три наиболее критических в районах пересечения улиц Валиханова и Бараева (микрорайон «Жастар»), по проспекту Б. Момышулы в районе Дворца школьников, по проспекту Туран и проспекту Улы Дала», — сказал Кульгинов на расширенном заседании правительства под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

По его словам, в микрорайоне «Жастар» и в районе Дворца школьников на проспекте Момышулы работы по строительству ливневой канализации начались.

«По проспекту Туран и проспекту Улы Дала будет проведено переустройство коллекторов и модернизация очистных сооружений стоимостью Т1,5 млрд», — добавил он.

По планам акимата, по всем трем участкам проекты должны завершиться в 2021 году.

«В прошлом году завершили строительство двух очистных сооружений в районе Логистического центра и Мынжылдык на Т2,3 млрд. В текущем году работы будут проводится на шести объектах, три из которых планируется завершить в жилом массиве Тельмана, улице Ушконыр и улице Кудайбердыулы», — пообещал Кульгинов.