США выслали осужденного за контрабанду оружия в РФ казахстанца на Родину

Алматы. 24 января. КазТАГ — США выслали осужденного за контрабанду оружия в Россию казахстанца Эльдара Резванова на Родину, сообщается на сайте иммиграционной и таможенной службы США (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE).

«Иммиграционная и таможенная служба США выслала Эльдара Резванова 16 января в его родную страну – Казахстан на коммерческом самолете. (…) 12 декабря 2019 года иммиграционный судья приказал вывезти Резванова из США в Казахстан. Резванов отказался от апелляции. 16 января 2020 года Резванов был выслан из США», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Резванов был осужден за международную торговлю оружием, за экспорт оборонных предметов без получения лицензии или разрешения.

Как сообщается, Резванов и его соучастник пытались скрыть экспорт огнестрельного оружия и частей огнестрельного оружия, используя псевдонимы для покупки компонентов и предоставляя ложную информацию в федеральных бланках об окончательном назначении статей. Они провозили контрабандой огнестрельное оружие и части огнестрельного оружия на зарубежных рейсах, используя фальшивые инвентарные списки, и скрывали разобранные компоненты огнестрельного оружия, прикрепляя их к металлической кухонной утвари перед отправкой за границу.

«Этот человек воспользовался многими возможностями, которые ему предоставила эта страна. (…) Эльдар Резванов начинал, как иностранный студент, а три года спустя он пытался экспортировать невероятное количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Россию. Благодаря нашим местным и федеральным партнерам, этот человек отбыл срок и теперь вывозится из Соединенных Штатов», — сказала директор полевого офиса ICE в Филадельфии Симона Флорес-Лунд.

В январе 2013 года Резванов был принят в США в качестве студента-неиммигранта F-1 на время его статуса студента в Международном университете Вирджинии. Резванову был предоставлен статус занятости до февраля 2015 года. Затем он был переведен в Американский коммерческий и технологический колледж, и в ноябре 2015 года они прекратили его статус студента в SEVIS из-за отказа в зачислении.

10 ноября 2016 года столичная полиция Вашингтона арестовала Резванова и обвинила его в похищении и похищении иностранного гражданина. Резванов и его подзащитные предположительно похитили человека, взяли его в заложники, избили и заставили его выполнить требования о выкупе.

29 ноября 2016 года департамент исправительных учреждений округа Колумбия возвратил Резванова под стражу в следственных управлениях внутренней безопасности США (HSI) в Вашингтоне. В тот же день HSI Вашингтон передал Резванова под стражу ERO Washington, который содержал его в центре содержания под стражей Фармвилл в Фармвилле (штат Вирджиния). 11 апреля 2017 года иммиграционный судья (IJ) выпустил облигацию Резванова, и он разместил облигацию.

20 октября 2017 года, после того как местные правоохранительные органы сообщили, что Резванов, возможно, был причастен к незаконному вывозу предметов, контролируемых АЕКА, служба почтовой инспекции США (USPIS) определила и проверила несколько упаковок, которые Резванов отправил в почтовое отделение Park Fairfax. Эти пакеты содержали: 395 частей огнестрельного оружия, таких как ударники, пружины и экстракторы; 75 журналов для винтовок Glock и AK-47; и 20 стволов и горок для пистолетов Glock.

Закон о контроле над экспортом вооружений (AECA) требует, чтобы отдельные лица получали лицензию от управления государственного департамента США (DOS) по контролю над оборонной торговлей (DDTC) на экспорт оборонных предметов из списка боеприпасов США (USML) из США в другую страну.

2 ноября 2017 года Резванов попытался отправить еще одну посылку в Чечню, в которой находились стволы орудий, прикрепленных к металлическим шпателям, и предметные стекла, прикрепленные к маленьким колесам, чтобы скрыть их, как ролики для кухонных шкафов. USPIS конфисковал обе эти поставки.

Без получения необходимой лицензии Резванов и его конспиратор приобрели и попытались вывезти из Соединенных Штатов в Грозный (Чечня): семь полных пистолетов; 130 собранных нижних приемников; 266 горок огнестрельного оружия; 158 стволов огнестрельного оружия; 996 журналов огнестрельного оружия; 10 акций; 133 рамы для огнестрельного оружия; и 453 части огнестрельного оружия, включая пружины и уколы. Покупатели были под псевдонимами, а компоненты огнестрельного оружия были приклеены к кухонной утвари.

22 февраля 2018 года Окружной суд США для Восточного округа Вирджинии (EDVA) выдал ордер на арест Резванова за нарушение AECA. 27 февраля 2018 года HSI Вашингтон арестовал Резванова в Арлингтоне (штат Вирджиния).

24 июля 2018 года Резванов был осужден за нарушение правил АЕСА и правил международной торговли оружием. 15 апреля 2019 года ERO Филадельфия встретилось с Резвановым в исправительном центре долины Мошаннон (MVCC) в Филипсбурге (штат Пенсильвания) и подало иммигранта. 8 ноября 2019 года MVCC вернул Резванова в тюрьму ERO Philadelphia, который задержал его в исправительном учреждении округа Клинтон (CCCF) в Макальянте (Пенсильвания).

Напомним, 2 марта 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что предполагаемый гражданин Казахстана Эльдар Резванов и его сообщник – сын бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой Тенгиз Сыдыков – задержаны в США по обвинению в незаконной международной торговле и контрабанде оружия в Россию, отмывании денег, в банковских махинациях и мошенничестве. По данным МИД РК, подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного оружия (пистолеты марки Glock и автоматы АК-47) у торговцев оружием в нескольких городах штата Виргиния с целью отправки его в Чечню без лицензии, замаскировав под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений.