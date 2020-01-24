Т1,2 трлн поступило в бюджет от «Самрук-Казына» в 2019 году

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Т1,2 трлн поступило в бюджет от АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» в 2019 году, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«По итогам 2019 года Группа компаний ФНБ «Самрук-Қазына» продемонстрировала положительную динамику производственных показателей. Поступления в бюджет от группы компаний фонда составили Т1,2 трлн», — сказал Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

Так, рост производства аффинированного золота составил 30%, пассажиропотока – 23%, добычи урана – 5% и транспортировки нефти – 4%. Реализованы крупные инвестиционные проекты, такие как запуск магистрального газопровода «Сарыарка» (1061 км), лоукостера FlyArystan (с мая 2019 года перевезено 700 тыс. пассажиров) и другие.

«В результате, чистый доход фонда составил Т1,3 трлн, или на 38% выше планового значения», — резюмировал премьер-министр.