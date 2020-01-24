Т48 млн просят бюджета на оказание матпомощи семьям погибших при авиакатастрофе под Алматы

Алматы. 24 января. КазТАГ – Т48 млн просят бюджета на оказание материальной помощи семьям погибших при авиакатастрофе под Алматы.

Согласно представленному в пятницу проекту бюджетной программы 109 «Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», министерство труда и социальной защиты населения просит на расходы по статье «На оказание материальной помощи для семей погибших в результате крушения пассажирского самолета» в 2020 году выделить из республиканского бюджета Т48 млн.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории.