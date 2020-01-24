«В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит?». «Неисполнение Закона о языках – гарантия межнационального согласия в Казахстане?». «Почему Казахстан дрейфует в сторону России?». «Доверие как условие экономического роста»

Сетевой Казахстан 24 января 2020г.

CAMONITOR . KZ . «В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит?» — Каждый раз, когда общественность, взбудораженная очередными слухами о смене правительства, начинает гадать, кто будет следующим премьер-министром, возникает вопрос: а какая, собственно, разница? Что от этого в стране изменится? Ведь многие из нас неоднократно убеждались: кто бы ни становился главой кабмина, он был не в состоянии сколь-нибудь кардинально повлиять на экономическую политику государства. Выходит, эта должность, скорее, техническая, и человек, ее занимающий, априори не обладает достаточной самостоятельностью? Поразмышлять на сей счет мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА — Этот пост в казахстанской иерархии очень важен в силу того, что именно правительство утверждает госпрограммы, занимается исполнением бюджета, именно от него в немалой степени зависят функционирование квазигоссектора и выработка правил игры в экономике.

«Казахстанская оппозиция за рубежом: жертвы режима или маргиналы?» — Численность и ареал распространения казахстанской оппозиции за рубежом медленно, но верно увеличивается и расширяется. Что это за субстанция, каково ее реальное влияние, и есть ли у нее перспективы? Попытаемся разобраться в этом вместе с политологом Айгуль ОМАРОВОЙ — Ваш вопрос поверг меня в ступор. Потому что для меня нет такого понятия, как «казахстанская оппозиция за рубежом». Есть разрозненные группы и отдельные люди, которые почему-то присвоили себе право именоваться оппозицией.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Неисполнение Закона о языках – гарантия межнационального согласия в Казахстане?» — Размышления «русскоязычного» по прошествии 30-летнего юбилея. Я вам скажу, жесткость языкового законодательства государства казахского смягчается необязательностью его исполнения. К примеру, по закону, акты государственных органов разрабатываются и принимаются на государственном языке, при необходимости, их разработка может вестись на русском языке. Опять та же самая оставляемая на усмотрение чиновников «необходимость», но в данном случае она — безальтернативна. В государстве Казахстан акты на государственном языке не разрабатываются и не принимаются. Помнится, сколько-то лет назад была одна депутатская попытка предложить законопроект сразу на казахском, но теперь даже и не упомнить, о чем это было и чем закончилось. Более того, даже с последующим переводом на государственный язык написанных и принятых на русском документов, большая проблема.

TENGRINEWS . KZ . «Самый казахский японец. Профессор из Токио изучает странствия казахских батыров» — Небольшая комната. Одна стена в ней вся в книжных полках, которые буквально до отказа забиты литературой. Чего здесь только нет — книги о казахской родословной — шежире, произведения казахских классиков, мифология центральноазиатских и тюркских стран. И это не чья-то квартира, это рабочий кабинет японского профессора, который изучает народное творчество казахского и других родственных ему народов. Зовут профессора Сакаи ХИРОКИ, или просто Сакаи-сан. Он влюблен в Казахстан, у него даже есть юрта, которую он обычно ставит на празднование Наурыза.

STANRADAR . COM . «Почему Казахстан дрейфует в сторону России?» — По мнению Данияра АШИМБАЕВА, у Казахстана нет другого такого союзника, как Россия — Ориентироваться на Пекин Казахстан сегодня не может, потому что в обществе сильны антикитайские настроения. Исламский мир, тюркский мир – представляют некую условность, разделяемую таким количеством противоречий, что ни о каком братстве речи не идет. А Россия – это стратегический союзник, который может быть сильно помочь и не может, но ссориться с которым – себе дороже. Понятно, что в этих условиях Казахстан дрейфует в сторону России, хотя ближе уже быть просто не может. Грубо говоря, казахстанские власти в пределах разумного пользуются сейчас поддержкой Путина: для обеспечения стабильности — внешнеполитической и внутренней. Поэтому Казахстан сделал несколько шагов в сторону Москвы, где ситуация более-менее стабильная.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Доверие как условие экономического роста» — Взаимное недоверие власти и общества – это полбеды. Фундаментальная проблема экономического роста – фундаментальное недоверие друг к другу. Именно поэтому мы не верим в силу закона, но уповаем на авторитет агашек. А достоверной информации о реальном состоянии дел в компании практически невозможно найти. В двух прошлых заметках рассказывалось о том, как влияет на экономику уровень доверия Общества к Власти и уровень доверия Власти к Обществу. Но есть еще один аспект: это доверие друг к другу внутри Общества, что тоже влияет на развитие экономики.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наброски портрета нашей экономики. Часть 9» — Отрасль услуг по проживанию и питанию обладает значительным потенциалом, но он никак не может реализоваться. Отрасль занимает четвертое место с конца по вкладу в ВВП страны. Ее доля колеблется от 0,9% до 1,1%. Темпы роста отрасли имеют выраженную тенденцию к торможению. Номерной фонд гостиниц за период с 2010 по 2018 гг. вырос чуть более чем в 2,1 раза. Доступных данных по общественному питанию очень мало.

EXPRESS — K . KZ . «Снежный Армагеддон охватил большую часть страны» — Снежный Армагеддон охватил большую часть Казахстана. На 48 участках республиканских дорог закрыто движение, а в столице всего за сутки выпала двухмесячная норма осадков – 37 сантиметров. Граждан даже попросили помочь в уборке снега. Во всех школах и колледжах столицы отменены занятия. Столичный аэропорт был вынужден отменить более 30 рейсов.

KP . KZ . «Кто на свете всех умнее?» — Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск. Сотрудники Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности оценили работу по цифровизации, проводимую регионами страны. В исследовании приняли участие 14 областных центров и три города республиканского значения.

KURSIV . KZ . «Кому помешал экспорт живого скота из Казахстана» — О готовности проекта решения по введению эмбарго на экспорт стало известно в понедельник, 20 января. Главный аргумент Минсельхоза – из-за вывоза живого скота за рубеж на внутреннем рынке образовался дефицит поголовья для отечественных откормочных площадок и сырья для мясокомбинатов. В итоге, по информации директора департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулана АХМЕТОВА, мощности этих предприятий оказались загружены всего на 50% – и их решили загрузить за счет закрытия границ, заодно решив проблему с ценами. «Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию», утверждают в аграрном ведомстве.

CARAVAN . KZ . «Чем дольше длится суд над экс-министром энергетики Гани Садибековым, тем больше вопросов у адвокатов к следствию и прокурорам» — Защита настаивала на проведении экспертизы, которая могла бы установить, был ли вообще нанесен государству материальный ущерб. Отказ. Предлагала следственный эксперимент на «месте преступления» – опять отказ. И таких странностей много. Напомним. САДИБЕКОВА обвиняют в том, что он, «вступив в преступный сговор с руководством подрядной организации», похитил более миллиарда тенге, выделенные на очистку трех озер в Щучинско-Боровской курортной зоне. При этом сумма ущерба, нанесенного госказне, сначала варьировалась от 1,1 до 3,5 миллиарда. А потом ни следствие, ни обвинение никак не сумели подтвердить эти цифры. Не случайно же суд изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест?

«Торговля наркотиками, участие в митингах и поножовщина: почему казахстанских студентов не любят за рубежом» — Как, находясь на обучении в других странах, наши соотечественники умудрялись не только нажить себе проблемы с законом, но и испортить имидж всей страны.

365 INFO . KZ . «Казахи активно участвуют в крещенских купаниях: что говорят имамы?» — Ержан считает, что раз Казахстан многонациональная страна, его граждане должны уважительно относится ко всем праздникам. Заместитель руководителя отдела «Шариата и фетв» ДУМК Хасен АМАНКУЛОВ пояснил, что шариат не приветствует такие действия со стороны мусульман. Православный представитель отец Евгений рассказал, что ничего плохого в купании в крещенской воде нет, потому что это не религиозный обряд, а только традиция.

AZATTYQ . ORG . «Зайсан. Жизнь приграничного города» — Зайсан — казахстанский город, расположенный на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Именно сюда, в обход таможенного поста «Майкапчагай», бежали этнические казахи Кастер МУСАХАНУЛЫ и Мурагер АЛИМУЛЫ. В истории это далеко не первый случай, когда казахи, оказавшиеся в Китае по разным причинам, любыми способами пересекали границу.

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