В минздраве Казахстана создан call-центр в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ — В министерстве здравоохранения Казахстана создан call-центр в связи с ситуацией с коронавирусом в Китае, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«В связи с тем, что коронавирусная пневмония в КНР вызывает серьезную озабоченность в мире, в настоящее время для дестабилизации ситуации в обществе создаются фейковые сайты, задача которых посеять панику в мировом информационном пространстве. (…) При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания», — сообщил в воскресенье официальный представитель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.

В ведомстве отметили, что информация, которая распространяется в социальных сетях и мессенджере WhatsApp о том, что число заразившихся идет на миллионы, а погибших тысячи и проводится массовое сжигание трупов в печах, не соответствует действительности.

«В Республике Казахстан ситуация находится под контролем медицинских служб и специалистов других заинтересованных органов. Все пункты пропуска через границу в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и транспортных переходах оборудованы тепловизорами. Медицинские, санитарные и пограничные службы ориентированы на недопущение проникновения в РК коронавирусной инфекции из КНР», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1975 заболевших в нескольких странах и 56 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл Хоргосский международный центр приграничного сотрудничества и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.