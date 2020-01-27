Кексель выбивала показания против Тасмагамбетова из-за выборов – адвокат

Алматы. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Бывший руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Олеся Кексель выбивала у Гульнары Мусабаевой показания против бывшего посла Казахстана в России и экс-акима Алматы Имангали Тасмагамбетова в связи с предвыборной кампанией, считает адвокат Жан Кунсеркин.

«Я предполагаю, что только ради получения земельных участков и в связи с вопросами предвыборной кампании. Мы изучали материалы уголовного дела, 15-й том был посвящен Тасмагамбетову. Кроме как абсурдом все эти доказательства назвать нельзя. Дается личностная оценка действиям акимата, как это может привести к уголовному преследованию, представить трудно», — сказал адвокат Гульнары Мусабаевой Жан Кунсеркин на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что дело, связанное с принадлежащим ее супругу ТОО «Алгабас девелопмент», было начато службой экономических расследований, где работала Кексель до перехода в генеральную прокуратуру.

«Потом она переходит в генеральную прокуратуру, и это дело переходит следом за Кексель в генеральную прокуратуру», — отметил адвокат.

В свою очередь, Мусабаева подтвердила, что Кексель склоняла ее дать показания против Тасмагамбетова.

«Против меня были применены незаконные методы, прокурор Кексель склоняла меня дать ложные показания и заключать какие-то соглашения. Не было ни разу озвучено, что это процессуальное соглашение. Я спрашивала, какие соглашения, она отвечала: «А вы сами не догадываетесь?» Также предлагали мне дать показания против Тасмагамбетова. При разговоре я возмутилась, почему я должна на человека наговаривать, я его видела только по телевизору, как я могу его просто оговорить», — сообщила Мусабаева.

Также она подчеркнула, что против нее использовалось психологическое давление.

«Также я могу подтвердить, что в отношении меня применялось жестокое обращение. Несколько раз меня на длительное время привозили из СИЗО в прокуратуру без адвокатов под предлогом, что они заняты или болеют. Я отказывалась от следственных действий. С утра до вечера, по 12 часов я могла сидеть без еды, без воды. При разговоре Кексель задала вопрос – приедет ли ради меня муж, чтобы вызволить меня. Я сказала, что нет. Тогда она задала следующий вопрос: «Ну ради детей-то он приедет?» Я поняла, что сейчас начнется травля моих детей. И тут же были открыты липовые дела, и они были объявлены в розыск», — рассказала Мусабаева.

Кроме того, Мусабаева сообщила, что со стороны Кексель были угрозы конфисковать имущество ее близких родственников, не имевших никакого отношения к бизнесу ее мужа. По словам Мусабаевой, Кексель заявила, что «прокуратура докажет и вам будет стыдно перед своими родственниками, что вы им столько проблем доставили». Как сообщила Мусабаева, было проведено 12 обысков у ее племянников, сестер и сватов с целью унизить или запугать ее.

Напомним, 23 мая 2019 года КазТАГ сообщил о том, что Кексель перестала работать в генпрокуратуре. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

В ноябре 2019 года стало известно, что в отношении Кексель начато расследование по части 1 статьи 146 (умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания) УК РК. Информацию подтверждали на уровне министерства внутренних дел, однако позже выяснилось, что дело закрыто.

Президентские выборы в Казахстане состоялись 9 июня 2019 года. Победителем был объявлен Касым-Жомарт Токаев, которому тремя месяцами ранее – 19 марта свои полномочия главы государства передал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Многие независимые наблюдатели и широкая часть общественность отметила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.

18 декабря 2019 года указом Токаева Тасмагамбетов был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста.