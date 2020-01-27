Партия в РФ попросила Мушустина по примеру РК временно освободить бизнес от налогов

Алматы. 27 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Российская «Партия роста» попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина по примеру Казахстана освободить бизнес на три года от всех налогов, передает корреспондент агентства.

«Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего производственных направлений. Первое, по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения. Второе, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», — говорится в «Открытом письме М.В.Мишустину», опубликованном на официальном сайте партии.

Также предлагается предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, создать условия для повышения производительности труда, заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года, стимулировать строительство жилья не только как инструмент решения важнейшей социальной задачи, но и как один из основных драйверов роста экономики.