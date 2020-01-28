Чиновники Алматы намерены обратиться в полицию в случае ценового сговора на рынке медмасок

Алматы. 28 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Чиновники Алматы намерены обратиться в полицию в случае ценового сговора на рынке медицинских масок, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова.

«Хотела бы предупредить тех лиц, которые пытаются создать искусственный дефицит, к ним будут применены все меры наказания, включая отзыв лицензии. А в случае выявления ценового сговора и повышения цен, будем направлять материалы в департамент полиции Алматы для привлечения, в том числе, к уголовной ответственности. Сегодня на заседании комиссии я доложу ситуацию, что маски, оказывается, есть не во всех аптеках», — сказала Молдагасимова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, накануне было проверено 67 компаний – у них был обнаружен запас в 1,5 млн масок. У производителя на складе – еще 1,1 млн, из них 100 тыс. – для детей.

Также она добавила, что и различных противовирусных препаратов в Алматы тоже достаточно, но их следует применять только по назначению врача.

Ранее Молдагасимова рекомендовала аптекам города отпускать в одни руки не более 15-20 медицинских масок, чтобы не создавать дефицит.

В Алматы для своевременного реагирования на ситуацию с коронавируом создана комиссия под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова, в ее ведение входит отработка мер санитарно-карантинного плана.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.

Горячие линии открыты и МИД РК. В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.