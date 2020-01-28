Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 28 января. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380, а продажи – Т381,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т380,5, а продают по Т382,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т380,7, а продажи – Т381,6.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т380,19.