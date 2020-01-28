Правительство РК рассматривает вопрос переноса матчей Fed Cup в Нур-Султан из-за коронавируса

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ — Правительство Казахстана рассматривает вопрос переноса матчей Кубка Федерации (Fed Cup) в Нур-Султан из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

«Официальный запрос от ITF (Международной федерации тенниса – КазТАГ) касательно возможности проведения запланированных отборочных матчей Кубка Федерации в группе Азия/Океания в Нур-Султане поступил 27 января. В этот же день федерация обратилась к правительству РК с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года с участием команд из Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана. Таким образом, в настоящее время решение о переносе отборочных матчей FedCup в Нур-Султан находится на рассмотрении», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В казахстанской федерации уточнили, что перенос отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в Нур-Султан связан со вспышкой коронавируса и ограничениями в передвижении по территории Китая.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.