Британские власти признали дочь Машкевича виновной в сокрытии улик по делу о мошенничестве

Алматы. 31 января. КазТАГ – Британские власти признали Анну Машкевич – дочь казахстанского олигарха Александра Машкевича виновной в сокрытии улик по делу о мошенничестве, сообщает Financial Times.

«Анна Машкевич, дочь олигарха Александра Машкевича, была признана виновной в сокрытии улик от управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании, по делу о ее отце. Машкевич была оштрафована на 981 фунтов стерлингов, став первым и единственным человеком, который был осужден по затянувшемуся делу. Анна Машкевич, чей отец Александр Машкевич один из трех олигархов из бывшего Советского Союза, основавших ENRC, была оштрафована в четверг в Вестминстерском мировом суде за невыполнение требования по предоставлению доказательств управлению по борьбе с серьезным мошенничеством. За нарушение Машкевич могла быть приговорена к тюремному заключению сроком до шести месяцев», — говорится в сообщении в пятницу.

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством инициировало расследование в 2013 году по подозрению Eurasian Resources Group (ENRC) во взятках в Африке и Казахстане. Группа отрицает все обвинения, в то время как Анна Машкевич не является подозреваемой в расследовании дела ENRC.

Адвокат Анны Машкевич сказал, что она рассматривает возможность подачи апелляции.

Окружной судья Джон Зани сообщил в суде, что он «полностью удовлетворен тем, что у ответчика не было разумного оправдания для несоблюдения требования».

Он сказал, что обвинение «полностью разрушило линию защиту по поводу разумного оправдания» ее отказу предоставить документы, запрошенные в 2018 году управлением по борьбе с мошенничеством, однако судья не стал отправлять Машкевич в тюрьму, оштрафовав ее на 800 фунтов стерлингов с дополнительным взысканием в 181 фунт стерлингов. Она также обязана покрыть расходы управления по борьбе с серьезным мошенничеством.

Судья подчеркнул, что Машкевич и ее адвокат оказали упорное сопротивление запросу управления по поводу информации об ее отце и его компании.

«Управление по борьбе с крупным мошенничеством не имело представления по поводу ценности этих документов пока они их не получили», — сказал Зани.

В качестве меры смягчения адвокат Дэвид Уиттакер, выступая за более мягкое наказание, сказал, что «она не имеет ничего общего с ENRC, и, тем не менее, косвенно занимается этим делом с ноября 2018 года».

Анна Машкевич, чья компания якобы предоставляла секретарские услуги своему отцу, получила от агентства по борьбе с серьезной преступностью указание передать дневники и документы, касающиеся Александра Машкевича и ENRC, за период с 2008 по 2018 год.

Она не выполнила установленный срок. Ее адвокат также сообщил агентству, что не будет предоставлять документы, датированные после 2012 года, поскольку, по его мнению, такая информация выходит за рамки расследования.

Позже Машкевич наняла другую юридическую фирму и выполнила приказ, но только после того, как управление обвинило ее в невыполнении требований в июне прошлого года.

На январском слушании адвокат агентства заявил, что она «намеренно отказалась» выполнить требование, призвав суд наказать ее.

Лиза Ософски, директор управления, заявила: «не выполнив нашу просьбу, Машкевич преднамеренно помешала нашим следственным действиям».

Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.

16 июня 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что SFO ведет расследование в отношении Анны Машкевич по обвинению в коррупции. 28 ноября стало известно, что дочь олигарха не смогла обжаловать обвинение в непредоставлении документов, необходимых британскому SFO для расследования деятельности ENRC.

13 января 2020 года сообщалось, что Александра Машкевича подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве.

ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. Группе, согласно ее же сообщению на сайте, принадлежит треть металлургической горнодобывающей промышленности Казахстана. ERG также является основным поставщиком электроэнергии в стране.

Помимо этого, у компании есть активы в Африке (кобальт, медь, уголь, марганец, бокситы, платина и флюорит) и Бразилии (железо).

Согласно открытым данным, 40% акций ERG принадлежат комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана, по 20,7% у бизнесменов Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова, а 18,6% акций принадлежат Патоху Шодиеву.