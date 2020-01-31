Новый министр по внутренним рынкам назначен в ЕЭК

Алматы. 31 января. КазТАГ — Назначен новый министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«С 1 февраля к работе приступает новый член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Левонович Варданян. Решение о назначении этого представителя Республики Армения приняли руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении в пятницу.

В ЕЭК отметили, что Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.

«Новый министр ЕЭК имеет опыт работы в органах государственной власти. В последнее время Гегам Варданян работал заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения, а до этого занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения», — проинформировали в пресс-службе.

По данным ЕЭК, за плечами нового министра – большой опыт работы в крупных международных компаниях.

«Более 10 лет он занимал руководящие позиции в National Instruments. Это один из мировых лидеров в разработке аппаратного и программного обеспечения для систем автоматизированного тестирования и моделирования. Также Гегам Варданян руководил направлением по развитию бизнеса ведущей армянской компании YEA Engineering, которая предоставляет продукты и услуги по комплексным инженерным решениям в различных отраслях. Он окончил факультет прикладной математики и информатики Российско-армянского (Славянского) университета», — перечисляется в информации.

По словам нового министра, «цифровизация и развитие внутренних рынков являются одним из ключевых драйверов роста экономик стран-членов ЕАЭС».

«Реализация цифровых проектов ускорит переход к новому технологическому укладу и создаст еще более благоприятную среду для развития интеграционных процессов внутри союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться существенного прогресса в вопросе снятия барьеров и ускорить процесс цифровизации стран ЕАЭС», — отметил Варданян.