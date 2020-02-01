Известный эксперт из РК сравнил ситуации в аэропортах мира на фоне вспышки коронавируса

Алматы. 1 февраля. КазТАГ — Известный эксперт из Казахстана Константин Горожанкин сравнил ситуации в аэропортах мира на фоне вспышки коронавируса.

«Приехал из США, там заболел, кашель, температура. В Нью-Йорке и Франкфурте проверяли очень серьезно. Прошло еще 6 часов, температура уже за 38 далеко, меня шатает, кашляю. Думаю, сейчас первым делом сдаюсь нашим, делаю анализ на этот коронавирус, снимок легких и надеюсь домой. Но, в аэропорту Алматы, который за год посещают 5,6 млн человек, никто не встречает пассажиров, кроме стандартных таможенников за стеклом. Ни у кого в руках нет тепловизоров. То, что я прилетел из страны (США — КазТАГ), где на тот момент было 5 зараженных коронавирусом, никого не волнует. Забрал вещи, встретила семья, уехали домой», — написал в субботу Константин Горожанкин.

По словам эксперта, в аэропорту JFK Нью-Йорк, посещаемость которого 62 млн пассажиров в год, служба TSA внимательно смотрела в глаза. Дважды сканировали тепловизором, он показал, что температура в норме. На втором посту спросили почему в маске и выпустили.

«Аэропорт FRA Франкфурт на Майне, 61 млн в год. Их тепловизор меня сразу вычленил из толпы (капельница за 6 часов полета стала отходить). Спросили почему температура, сказал про зуб. Прощупали всего очень внимательно. Спросили почему штаны под джинсами? Ответил, что в Нью-Йорке холодно. С кем-то советовались по рации. Посоветовали не снимать маску. Выпустили», — рассказал Горожанкин.

Казахстанец отметил, что по приезду сразу обратился в мед учреждения.

«В госклинику зашел и вышел — очереди нереальные, про то, что с температурой пропускают не слышали. Поехал в частный центр. В частном центре реагента на этот вирус нет, т.е. понять он (вирус – КазТАГ) у меня или нет не смогут. «Да у нас в Казахстане еще не было ни одного случая», успокаивают меня. Интересно, а как они могут быть если у нас нет бизнес-процесса выявления? «На кого из вас чихнуть, чтобы нас стало двое?» Отправили к главврачу. Пошел на снимок. Рентгенолог странно себя ведет — у вас то ли воспаление легких, то ли туберкулез. Нормальный диагноз, думаю. Интересно, часто из Америки туберкулез привозят? Давайте заключение. Полчаса борются с принтером, время уже к 18, прошу без снимка. В общем для себя решил сегодня заново в другом центре пройти полное обследование, чтобы понять наверняка, а потом уже лечиться», — говорит эксперт.

Горожанкин сообщил, что, к сожалению, диагноз воспаление легких подтвердился.