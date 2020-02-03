«Казахстан. Токаев. Перезагрузка». «Помпео в Казахстане: критика Китая и надежда на сотрудничество». «На самые низкооплачиваемые, одновременно самые опасные профессии и тяжелый физический труд приходится самый высокий удельный вес граждан казахской национальности»

Сетевой Казахстан 3 февраля 2020г.

INOZPRESS . KG . «Казахстан. Токаев. Перезагрузка. Аналитический доклад»- 19 марта 2019 г. пост президента Республики Казахстан досрочно оставил бессменно руководивший республикой с 1989 г. Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Это событие открыло качественно новый этап в развитии Казахстана, актуализируя не столько вопрос преемственности власти, сколько задачу обеспечения процесса непрерывности официального политического курса и сохранения стратегических основ развития страны. Как найти баланс между преемственностью и прогрессом? Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО) считает, что новый президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ вполне эффективно справляется с этой задачей. Об этом рассказывает доклад «Казахстан. Токаев. Перезагрузка» (Нур-Султан, 2020).

AZATTYQ . ORG . «Майк Помпео в Казахстане: критика Китая и надежда на сотрудничество» — В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майк ПОМПЕО посетил с рабочей поездкой Казахстан. Политик встретился с президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, его предшественником Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и главой министерства иностранных дел Мухтаром ТЛЕУБЕРДИ. Кроме того, Помпео встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в «лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне», и дал интервью Азаттыку — Мы видим, что новое правительство стремится к изменениям, которые могут стать реальными реформами. Вы можете это [сами] видеть. Вы можете наблюдать, как сюда приходят американские компании, потому что условия здесь улучшаются, происходят настоящие реформы.

««Отстаньте от нас!» Протесты владельцев машин без казахстанской регистрации» — Владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны на временную регистрацию, которую предложили власти Казахстана, чтобы легализовать ввезенные из других стран Евразийского экономического союза транспортные средства. Выступления автовладельцев продолжаются с начала года.

CAMONITOR . KZ . «Две судьбы: кадровая политика в Казахской ССР и в Казахстане» — На днях послом Казахстана в Российской Федерации был назначен Ермек КОШЕРБАЕВ. А чуть больше тридцати лет назад туда же, в Москву, на тот момент столицу Союза, переехал на работу Еркин АУЕЛЬБЕКОВ, избранный в Совет национальностей Верховного совета СССР. Сравнение предыдущего, домосковского, трудового пути каждого из них (а конкретнее, количества должностей, которые они занимали), может дать наглядное представление о различиях в кадровой политике того времени и нынешнего.

EHONEWS . KZ . «Айдар Алибаев: чиновников из Минтруда надо гнать в отставку!» — Известный казахстанский экономист и заместитель председателя партии ОСДП Айдар АЛИБАЕВ в своем интервью для «Эха Казахстана» прокомментировал проблемы, связанные с автомобилями, привезенными из стран ЕАЭС, о ситуации на границе с Кыргызстаном и скандал с выходом советника президента из состава рабочей группы правительства — И поэтому данный советник Олжас Худайбергенов, так как он не госслужащий и психология у него другая, с ними со всеми помучился, смотрит, что у него ничего не получается и все его начинания блокируют. Ведь чиновники они как паутина, и у него не хватило терпения. Я в этом его и понимаю, и поддерживаю. А в рабочую группу надо вводить нормальных людей, адекватных, здравомыслящих, из гражданского сектора, экспертов, независимых людей, которые смотрят на все вещи здраво, а не с точки зрения бюрократии.

TIME . KZ . «А ну-ка подсчитай» — К марту Министерство индустрии и инфраструктурного развития обещает разработать все подзаконные акты к новому закону о ЖКХ (его полное название “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства”), вступившему в силу 7 января этого года. Но уже вынесены на публичное обсуждение проекты методики расчета смет текущих расходов на управление и содержание многоквартирных домов и методики расчета минимального размера расходов. Вооружившись калькулятором и представленными формулами, мы сделали расчеты расходов на отдельно взятую многоэтажку.

«Неизгладимое впечатление обеспечивают чиновникам борцы с коррупцией» — Наказание для коррупционеров будет ужесточено. Никаких колоний-поселений, условно-досрочного освобождения и штрафов — только лишение свободы со строгими условиями содержания. Об этих планах и итогах борьбы с продажностью чиновников рассказал председатель Агентства по противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ на заседании коллегии ведомства. Главный антикоррупционер страны возмутился тем, что сегодня чиновники начали воспринимать штрафы “как индульгенцию”.

«Странные свидетели, или Где логика?» — Бывший вице-министр энергетики Гани САДИБЕКОВ начал давать показания в суде. Он решил выступить первым из восьми подсудимых, обвиняемых в хищении бюджетных средств, предназначавшихся для очистки озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Расследование вела Антикоррупционная служба почти два года, пытаясь разобраться во всех тонкостях инженерных и сложных экологических работ. В итоге следователи решили, что стоимость проекта была завышена, что и позволило злоумышленникам, ныне подсудимым, залезть в карман государства. Однако Гани Садибеков считает, что экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, была выполнена непрофессионально, да и привлеченные эксперты имеют неоднозначную репутацию.

365 INFO . KZ . «Где взять деньги на резкое повышение зарплаты для всех, рассказал Своик» — Поднять минимальную зарплату почти на треть (правда, только к 2023 году) собрались в минтруда. Глава ведомства Биржан НУРЫМБЕТОВ заверил, что предложение уже направлено Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Экономист Петр СВОИК заявил, что 30% — это мало. Увеличение должно быть намного существенней. Причем он даже знает, где взять на это деньги.

CARAVAN . KZ . «Секретная лаборатория Алматы открывает тайны» — Как связаны лаборатория в Алматы, которую построили американцы, и страшный уханьский коронавирус – в эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” рассказал академик Андрей ДМИТРОВСКИЙ — У людей странное представление, они думают, что американцы к нам приехали и построили какую-то новую лабораторию на пустом месте. У нас в этом месте с 1949 года существовал и существует до сих пор противочумный институт, только сейчас это Национальный научный центр особо опасных инфекций. Это было и есть здесь. Сколько лет этой лаборатории? 70! В результате определенных финансовых трудностей, после распада СССР, условия там не всегда соответствовали международным стандартам, и американцы построили объект, который отвечает всем самым современным требованиям. Здание выдерживает 9 баллов землетрясения, 3-й уровень биобезопасности, который позволяет безопасно изучать опасные инфекции, в том числе и вирусные.

IA — CENTR . RU . «Дефицит воды в Казахстане: откуда брать ресурсы?» — По оценкам экспертов, в Казахстане к 2040 году ожидается рост водопотребления на 56%. Основная доля – 67% всей потребляемой воды, приходится на сельское хозяйство, которое занимает важное место в экономике страны. Хватит ли воды на реализацию всех поставленных задач, и как уже сегодня стране начать решать вопрос водообеспечения при явной ограниченности ресурсов – специально для ИАЦ МГУ разбирается Егор ВАСИЛЬЕВ.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА – «Надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей» — В настоящий момент в Казахстане ситуация такова, что на самые низкооплачиваемые, одновременно самые опасные профессии и тяжелый физический труд приходится самый высокий удельный вес граждан казахской национальности. То есть противоречивы плоды нашей «Независимости»… Да, возможно, около 2-3% казахского этноса («европеизированные», еще в советский период русифицированные) купаются в деньгах и золоте, этого никто не отрицает. Но в общем и целом, именно казахи остаются в собственной стране социально наиболее уязвимой и имеющей низкие доходы этнической группой. То же можно сказать в отношении показателей здоровья, доступа к экологически чистым продуктам, питьевой воде, санаторно-курортному лечению, также к престижному образованию и т.д.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Ни скота, ни миллионов: как фермер поверил обещаниям «Мясного союза Казахстана»» — Фермер из Павлодарской области, глава крестьянского хозяйства (КХ) «Замандас» Балгабай БАКИШЕВ подал иск в суд на ТОО «SC Food», руководителем которого является гендиректор «Мясного союза Казахстана» Максут БАКТИБАЕВ. Данная компания, по его словам, обещала поставить 100 голов КРС — бычков герефордской породы на сумму в 62,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Azattyq Rýhy. У этого фермера и многих его коллег накопилось немало вопросов к председателю правления «Мясного союза» Асылжану МАМЫТБЕКОВУ.

KURSIV . KZ . «На чем зарабатывают независимые театры в Казахстане» — Афиши частных театров по числу спектаклей в месяц ничем не уступают государственным – в Алматы только на этой неделе независимые театры покажут больше десятка спектаклей. «Даже если твой театр – это коробка, и там помещаются пять стульев, ты можешь сделать этот театр окупаемым, – говорит актриса и директор театра «АRТиШОК» Анастасия ТАРАСОВА. – Просто ты должен рассчитать свои затраты на постановку и прибыль с продажи билетов, чтобы артисты получили хоть минимальные гонорары и придерживаться правила – не использовать ничей труд бесплатно». У Тарасовой есть полное право делать подобные утверждения – «АRТиШОК» существует уже почти 20 лет, тогда как несколько попыток сделать аналогичные проекты в южной столице оказались провальными.

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