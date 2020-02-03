Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Кувейт и Саудовская Аравия возобновляют добычу нефти на месторождении Хафджи, сообщает Reuters.

«Кувейт и Саудовская Аравия начали подготовительные работы для возобновления добычи сырой нефти на месторождении Аль-Хафджи, совместно эксплуатируемом двумя странами, при этом первая нефть, как ожидается, будет добыта примерно в конце февраля», — говорится в сообщении со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Кувейт и Саудовская Аравия, оба члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), договорились в 2019 году о прекращении пятилетнего спора по использованию нейтральной зоны, что позволило возобновить добычу на двух совместно эксплуатируемых месторождениях, которые могут давать до 0,5% мировых поставок нефти.

Как сообщается, к августу месторождение Хафджи должно давать около 60 тыс. барр в сутки. Пробная добыча еще в 10 тыс. барр в сутки на месторождении Вафра начнется к концу марта, ожидается, что добыча на месторождении вырастет до 80 тыс. барр в сутки в течение шести месяцев после начала пробной добычи. Через год после возобновления использования месторождений объем добычи должен составить 175 тыс. барр в сутки на Аль-Хафджи и 145 тыс. барр в сутки на Вафре.

До его закрытия по экологическим причинам в 2014 году там добывалось от 280 тыс. до 300 тыс. барр в сутки тяжелой сырой нефти. Вафра была закрыта с мая 2015 года и имела производительность около 220 тыс. барр в сутки.

По информации кувейтской газеты Al-Rai, добыча на месторождении Аль-Хафджи начнется к концу февраля, а испытания нефте- и газопроводов и сооружений уже начались.

«Саудовская Аравия и Кувейт сокращают поставки нефти в рамках соглашения между ОПЕК, Россией и другими производителями, группой, известной как ОПЕК +. Срок этого соглашения истекает в марте. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил в декабре агентству Reuters, что возобновление добычи на месторождениях не повлияет на обязательства стран по соглашению ОПЕК +. Информированные источники сообщили Reuters, что рост добычи будет постепенной, и любое увеличение добычи в нейтральной зоне будет компенсировано сокращением на других месторождениях», — отмечается в публикации.