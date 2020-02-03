«Нас лишают двора!» — алматинцы сняли видеообращение к Токаеву

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Жители центра Алматы, у которых во дворе на месте детской площадки намечается строительство 12-этажной гостиницы, сняли видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Мы обращаемся к нашему президенту. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, помогите нам. Застройщик «Алатау-инвест» лишает нас двора – хотят вырубить деревья и снести нашу детскую площадку, а на ее месте построить 12-этажный гостиничный комплекс. Ну где справедливость? Уважаемый президент, помогите нам, не бросайте нас, своих жителей, своих казахстанцев в этом беспредельном одиночестве», — говорится в обращении.

Обращение звучит на фоне изображения уютного двора с множеством деревьев и детской площадкой, на которой играют малыши. После обращения детский голос читает трогательные стихи:

«Я сижу, смотрю в окно, мне не видно ничего. Где площадка? Где мой двор? Вместо этого – забор. Злые дяди, как всегда, все решили без меня. Я хочу у вас узнать, что я буду вспоминать?»