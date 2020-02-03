Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Назначен вице-министр иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Айдаров с июня 2017 года занимал пост заместителя акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций, до этого с 2014 по 2017 годы был заместителем председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», управляющим директором-членом правления АО «Национальная компания ««Kazakh Invest», а еще раньше – с 2012 по 2014 годы – управляющим директором ТОО «ОХК Инжиниринг» (группа компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»).