В Казахстане повышение цен на бензин будет краткосрочным

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане рост цен на бензин будет краткосрочным, поскольку предложение превышает спрос, заявил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«На краткосрочном горизонте ожидается преобладание ценовых рисков инфляционных, связанных с повышением цен на бензин в начале этого года. Мы считаем, что это будет краткосрочный эффект в течение I квартала, а потом рынок стабилизируется», — сказал Досаев на брифинге в понедельник.

По его словам, сегодня предложения на рынке больше, чем спроса. В Казахстане – перепроизводство бензина и рынок вынужден будет сбалансироваться.

Внешний проинфляционный фон в Казахстане, по его данным, поддерживается продолжающаяся инфляцией в Китае, уровень которой формируются выше установленный центральным банком Китая цели.

«Если в 2018 году инфляция в КНР составляла всего лишь 1,9%, то в декабре прошлого года достигла 4,5% при таргете 3%», — уточнил глава Нацбанка.

По его оценке, снижение инфляции в России до 3% и сохранение умеренного роста цен в Европейском союзе на уровне 1,6% будет ограничивать рост цен на импортируемые товары, а, значит, оказывать стабилизирующее влияние на динамику непродовольственный инфляции в Казахстане.

Принимая во внимание указанные факторы, как отметил Досаев, Нацбанк оставляет неизменными на сегодня денежно-кредитные условия.

Напомним, 17 октября 2019 года министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане, в случае увеличения акциза, может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.