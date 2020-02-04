Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Более 600 видеокамер установят до 2024 года на республиканских трассах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В этом году на трассах страны начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. Проект предусмотрен в рамках инвестиционного проекта по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по платным дорогам. Всего планируется установить более 600 камер на 11 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что камеры фото- и видеофиксации круглосуточно будут контролировать дорожное движение на трассах стран.

«В целом, до 2024 года видеооборудование появится на 32 участках дорог республиканского значения», — уточнили в МИИР.

Вычислительные мощности и специальное программное обеспечение системы, по словам разработчиков, позволят в режиме реального времени обрабатывать значительные объемы информации.

«Будут определяться скорость и направление движения авто, тип транспортного средства без использования персональных данных, а также автомобили, движущиеся по обочине и без государственных регистрационных номерных знаков. Одной из главных задач станет фиксация нарушений правил дорожного движения: остановка в неположенном месте, движение в обратном направлении, движение по встречной полосе, нарушение скоростного режима и многое другое. Кроме того, система позволит регистрировать дорожный трафик в автоматическом режиме и определять движение транспортного средства вне зависимости от оси камеры», — проинформировали в ведомстве.

В МИИР отметили, что система взимания платы будет иметь обширную инфраструктуру, в которую будут включены пункт стационарного контроля, аппаратно- программный комплекс средств автоматической идентификации, центры мониторинга, обработки данных, работы с клиентами, а также каналы связи передачи данных.

«Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в декабре прошлого года объявила результаты инвестконкурса по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения, по итогам которого был подписан договор с казахстанско-тайваньским консорциумом», — напомнили в МИИР.

Напомним, 24 декабря 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что тайваньская компания Far Eastern Electronic Toll Collection Co.,LTD. примет участие во внедрении платности на 11 тыс. км дорог Казахстана. Отмечалось, что реализация проекта будет осуществлена в два этапа: в 2020 году – 5,7 тыс. км (коридор «Западная Европа – Западный Китай» и другие), в 2021-2024 годы – 5,3 тыс. км (Караганда–Балхаш–Алматы, Талдыкорган–Калбатау–Усть- Каменогорск и другие). Как сообщили тогда в правительстве Казахстана, объем инвестиций консорциума ТОО «Computer Vision Technologies» и тайваньской компании превысит Т25 млрд со сроком возврата 11 лет.