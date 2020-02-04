Неконкуретноспособность международных автоперевозчиков РК связали с износом автотранспорта

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Неконкуретноспособность международных автомобильных перевозчиков Казахстана связана с износом автотранспорта, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана Kazlogistics.

«Союз транспортников Казахстана Kazlogistics проанализировал состояние дел на рынке международных автомобильных перевозок. Неконкуретноспособность казахстанских международных автомобильных перевозчиков связана с износом автотранспортных средств», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что в Казахстане зарегистрировано более 400 тыс. грузовых автотранспортных средств, более 4 тыс. компаний с парком 16 тыс. осуществляют международные автомобильные перевозки. Для сравнения в Республике Беларусь в международных перевозках задействовано – 20 тыс. автотранспортных средств, РФ – 32 тыс., Литве – более 50 тыс., Польше – 100 тыс.

«Основные марки автомобилей, из которых сформирован парк отечественных перевозчиков: Volvo – 32,8%, DAF – 21,7%, Mercedes – 13,4%, MAN – 10,7%, Iveco – 2,9%», — уточнили в союзе.

Как уточнили в Kazlogistics, прогноз объема перевозок автомобильным транспортом показывает ежегодное увеличение на 0,2 млн тонн и рост его в 2025 году до 3 млн тонн.

«Между тем текущее положение в автотранспортной отрасли характеризуется высоким уровнем износа подвижного состава, дефицитом квалифицированных кадров и кредитных ресурсов. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на полноценном функционировании отрасли, а также на удовлетворении прогнозных показателей растущего спроса на перевозки автомобильным транспортом. Основным проблемным вопросом обновления парка автотранспортных средств является введение 2016 году сбора за первичную регистрацию и утилизационный сбор. В итоге отечественные перевозчики не могут обновлять основные средства, ввиду повышения стоимости на марки автомобилей, отвечающих требованиям международных автомобильных перевозок», — сказано в сообщении.