Поддержка местного автопрома может ухудшить условия работы транспортных фирм – Kazlogistics

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Поддержка местного автопрома может ухудшить условия работы транспортных фирм, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана Kazlogistics.

«Поддержка отечественных автомобилестроителей может привести к ухудшению условий деятельности казахстанских транспортных компаний», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В Kazlogistics пришли к выводу, что в настоящее время необходимо разработать ряд мер, которые позволят создать благоприятные условия для обновления подвижного состава, задействованного в международных перевозках.

«В настоящее время, для пополнения парка транспортным компаниям, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и европейскими странами, ежегодно требуется порядка 500-1000 единиц автотранспортных средств экологического класса не ниже евро-5», — уточнили в союзе.

Ранее в Kazlogistics заявили, что неконкуретноспособность международных автоперевозчиков Казахстана связана с износом автотранспорта.