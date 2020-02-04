Уровень подключения интернета к домашней сети будет доведен до 84% – Жумагалиев

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Уровень подключения интернета к домашней сети будет доведен до 84%, заявил министр цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«В 2020 году к широкополосному интернету будет подключено 880 сел. Мы ожидаем, что уровень подключения интернета к домашней сети будет доведен до 84%», — сказал Жумагалиев, представляя ход реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что основной задачей направления «Цифровой Шелковый путь» является обеспечение населения качественным интернетом.

«В настоящее время 117 городов и 3324 села с населением более 250 человек обеспечены широкополосным интернетом. Кроме того, были реализованы пилотные проекты 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте», — добавил Жумагалиев.