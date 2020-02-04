В случае сдерживания цен на бензин его скупят соседние страны – МТИ РК

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В случае сдерживания цен на бензин его скупят соседние страны, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Там, где должна работать конкуренция, там она, действительно, должна работать. И, допустим, на тот же бензин, если пытаться сдерживать цены, мы потеряем сам бензин. Его просто не будет, потому что тяжелее держать границу, поскольку в соседних странах цена бензина выше, они просто будут скупать весь наш бензин. Поэтому лучше этого не делать», — сообщил Султанов во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства, не пора ли вернуться к регулированию цен на бензин.

Отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, значит ли это, что мы не регулируем собственную границу, министр ответил, что «у нас нет границы с Российской Федерацией как таковой».

«Экономической границы нет. (…) У нас одна таможенная территория, поэтому здесь мы просто не сможем контролировать, потому что у них (России – КазТАГ) цена (на бензин – КазТАГ) выше», — добавил Султанов.

Напомним, 17 октября 2019 года министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане, в случае увеличения акциза, может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.