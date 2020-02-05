Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – 14 новых маршрутов откроют в 2020 году известные авиакомпании мира в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана принял заместителя премьер-министра Романа Скляра. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о проделанной работе по созданию режима «открытого неба» над Казахстаном. В нынешнем году ожидается открытие 14 новых маршрутов известными авиакомпаниями из Катара, Польши, Омана, Беларуси, Малайзии, Румынии, ОАЭ, Кувейта. Ведутся переговоры с авиационными властями Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура, Латвии, Литвы», — говорится в сообщении в среду.

Скляр сообщил, что во исполнение поручения главы государства в 2019 году было открыто 12 новых авиамаршрутов, в том числе из столицы Казахстана в Прагу, Улан-Батор, Токио.

«Президент поручил продолжить активную работу по расширению авиасообщения нашей страны с заинтересованными государствами, а также по наращиванию грузовых перевозок через основные аэропорты Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также отметил важность усиления конкуренции в авиационной сфере, что благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров и развитии гражданской авиации в целом», — сказано в сообщении.