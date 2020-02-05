Движение закрыто на 20 участках автотрасс Казахстана из-за непогоды

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Движение закрыто на 20 участках автомобильных трасс Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтожол».

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 20 участках:

1.«Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-487, уч. гр.Костанайской обл.-с.Пятигорское.

3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-с.Сурган.

4.«Жезказган-Петропавловск» км. 552-569, уч. с.Сурган- гр.Северо-Казахстанской обл.

5.«Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км. 89-234, уч. Комсомольское -гр.Костанайской обл.

6.«Самара-Шымкент» км. 836-965, уч. г. Хромтау-п.Карабутак.

7.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, уч. с.Аулиеколь–гр.Акмолинской обл.

8.«Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. п.Сарыколь-гр.Северо- Казахстанской обл.

9.«Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г.Аркалык- гр.Акмолинской обл.

10.«Денисовка-Житикара- Мюктиколь-гр.РФ», км. 82-174, уч. Житыгора-гр.РФ

11.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-108, уч. г.Тобыл-п.Аулиекол.

12.«Екатеринбург-Алматы» км. 555-686, уч. г.Тобыл-п.Сарыколь.

13.«Карабутак-Комсомольское- Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-503, уч. гр.Актюбинской обл.-г.Рудный.

14.«Екатеринбург-Алматы» км. 374-540, уч. гр.РФ-г.Костанай.

15.«Мамлютка-Костанай» км. 180-404, уч. г.Тобыл-гр.СКО

16.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-856, уч. гр.Костанайской обл.-гр.Акмолинской обл.

17.«Жезказган-Петропавловск» км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Новоишимка.

18.«Кокшетау-Рузаевка» км. 108-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка.

19.«Тимирязево-гр.области (на Сарыколь)» км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.области.

20.«Мамлютка-Костанай» км. 104-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской.

Как отмечается, по всей республике работают 708 единиц техники.