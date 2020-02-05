Движение закрыто на 20 участках автотрасс Казахстана из-за непогоды

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Движение закрыто на 20 участках автомобильных трасс Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтожол».
В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 20 участках:
1.«Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.
2. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-487, уч. гр.Костанайской обл.-с.Пятигорское.
3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-с.Сурган.
4.«Жезказган-Петропавловск» км. 552-569, уч. с.Сурган- гр.Северо-Казахстанской обл.
5.«Карабутак-Комсомольское-
6.«Самара-Шымкент» км. 836-965, уч. г. Хромтау-п.Карабутак.
7.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, уч. с.Аулиеколь–гр.Акмолинской обл.
8.«Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. п.Сарыколь-гр.Северо-
9.«Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г.Аркалык- гр.Акмолинской обл.
10.«Денисовка-Житикара-
11.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-108, уч. г.Тобыл-п.Аулиекол.
12.«Екатеринбург-Алматы» км. 555-686, уч. г.Тобыл-п.Сарыколь.
13.«Карабутак-Комсомольское-
14.«Екатеринбург-Алматы» км. 374-540, уч. гр.РФ-г.Костанай.
15.«Мамлютка-Костанай» км. 180-404, уч. г.Тобыл-гр.СКО
16.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-856, уч. гр.Костанайской обл.-гр.Акмолинской обл.
17.«Жезказган-Петропавловск» км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Новоишимка.
18.«Кокшетау-Рузаевка» км. 108-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка.
19.«Тимирязево-гр.области (на Сарыколь)» км. 0-31, уч. с.Тимирязево-гр.области.
20.«Мамлютка-Костанай» км. 104-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской.
Как отмечается, по всей республике работают 708 единиц техники.