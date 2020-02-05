Казахстан амнистирует экстрадированного из Бразилии лишь с ее разрешения – Ахметжанов

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан должен будет просить разрешение у Бразилии применить амнистию к экстрадированному оттуда лицу, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«В этом договоре (с Бразилией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче и передаче осужденных лиц – КазТАГ) данная норма прописана. Во многих других подобных договорах ее просто нет. Причина – волеизъявление бразильской стороны. Во-первых, если в Казахстане будет объявлена амнистия, то выданное лицо должно подпадать под ту категорию лиц, которые подпадают под амнистию. Во-вторых, действительно сегодня в этом договоре прописано, что мы должны заранее уведомить бразильскую стороны, что в Казахстане применяется амнистия и человек, которого выдает Бразилия, под нее подпадает», — сказал Ахметжанов на заседании мажилиса в среду, отвечая на вопрос депутата Михаила Чиркова о возможности подпадания экстрадированного из Бразилии лица под амнистию в Казахстане.

По его словам, Казахстан должен получить разрешение Бразилии применить амнистию в отношении выдаваемого лица

«Это и есть главная особенность рассматриваемого нами договора», — заключил Ахметжанов.