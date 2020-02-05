Мажилисмен: Госорганы «потеряли» детей-сирот при составлении списков по погашению кредитов

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Государственные органы «потеряли» детей-сирот при составлении списков по погашению беззалоговых потребительских кредитов, утверждает депутат мажилиса Сергей Симонов.

«При реализации указа (президента РК о списании части задолженности по основному долгу и вознаграждению по беззалоговым потребительским кредитам для социально уязвимых категорий граждан – КазТАГ) было объявлено, что казахстанцам не нужно идти в банки, так как правительство, Нацбанк и государственное кредитное бюро проделают всю работу самостоятельно. Однако на практике оказалось, что далеко не все, относящиеся к социально уязвимым и имеющие кредиты, оказались отражены в информационных системах», — говорится в депутатском запросе Симонова в адрес премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в среду.

По данным депутата, по нескольким тысячам граждан, которые могли попасть под действие указа, отсутствовали оцифрованные актовые записи о браке, рождении детей, сведения по детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

«Тысячи заемщиков по беззалоговым кредитам, в частности дети-сироты, не оказались в числе счастливчиков, попавших под погашение части задолженности. В связи с этим прошу поручить министерству юстиции совместно с минтруда и соцзащиты, министерством образования и науки, местными исполнительными органами, а также государственным центром по выплате пенсий в кратчайшие сроки актуализировать базы данных озвученных категорий граждан», — заявил мажилисмен.

Напомним, 26 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам. При этом кредит должен был быть оформлен не позднее 1 июля 2019 года, не должен был быть передан коллекторской компании, а его сумма не должна была превышать Т3 млн.

29 августа в Национальном банке Казахстана заявили, что 30 июля банки и микрофинансовые организации (МФО) завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на сумму свыше Т33,62 млрд. 5 ноября МИА КазТАГ сообщило, что процесс списания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам в Казахстане могут продлить.

24 января 2020 года агентству КазТАГ стало известно, что в 2020 году на социальную поддержку задолжавших по потребительским кредитам физических лиц в Казахстане хотят потратить из государственного бюджета Т114,9 млрд.