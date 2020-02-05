Условия проведения электронных торгов электроэнергией изменили в РК для исключения сговора

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ — Условия проведения электронных торгов электрической энергией изменили в Казахстане для исключения сговора, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«В целях совершенствования механизма торговли и порядка определения пар «продавец-покупатель» были изменены условия проведения централизованных торгов электрической энергией по срочным контрактам», — говорится в сообщении в среду.

В минэнерго напомнили, что для осуществления централизованной системы «купли-продажи» электрической энергии в Казахстане действует централизованная «торговая площадка», оператором которой является АО «КОРЭМ».

«Как показал анализ, данная «торговая площадка» (ТП) позволяла производить манипуляции и сделки между продавцами и покупателями: обе стороны имели возможность заранее договориться о входе в систему одновременно для того, чтобы заключить сделку между собой, нарушая тем самым права других потенциальных покупателей, которые могли предложить меньшую цену», — отмечается в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, система ТП отображала наименование продавцов и покупателей, и если первым в списке стоял неискомый потребитель, то и продавцы, и покупатели имели возможность вовсе не подавать заявок. Такая система, как пояснили в минэнерго, создавала дискриминационные условия, когда тесные финансовые связи и договоренность между участниками ТП не позволяли в полной мере удовлетворить спрос потребителей.

«В связи с этим в январе 2020 года приказом министра энергетики РК были утверждены новые правила организации централизованных торгов электрической энергией. К существенным изменениям следует отнести «выход» покупателей на первом этапе (в течение 30 минут) со своими ценовыми предпочтениями. На втором этапе – возможность подачи продавцами заявок, и в случае удовлетворения спроса – автоматическое формирование пар. Что немаловажно – все действия в торговой системе происходят обезличено, а фактор сговора между участниками практический исключен», — проинформировали в пресс-службе МЭ.

По данным ведомства, данные изменения правил и программного обеспечения позволили создать условия, которые не препятствуют доступу потребителей.

«В целях апробации вышеуказанных изменений 28 января текущего года на площадке АО «КОРЭМ» были проведены имитационные торги электрической энергией с использованием нового механизма организации централизованных торгов. Участие в имитационных торгах приняло 49 объектов оптового рынка электрической энергии, 42 из которых заключили сделки в торговой системе по представленным заявкам», — резюмируется в сообщении.