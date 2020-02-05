В минкультуры и спорта РК не сразу нашли ответственных за выявление незаконных лотерей

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. В министерстве культуры и спорта Казахстана не сразу нашли ответственных за выявление незаконных лотерей.

«Законопроектом предусматривается административная ответственность за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Кто будет выявлять такие факты и составлять административные протоколы? Ваш заместитель (заместитель министра культуры и спорта РК – КазТАГ) ответил: уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности. Вместе с тем известно, что министерство культуры и спорта не имеет территориальных органов, а у местных исполнительных органов нет таких полномочий. Как в таком случае эта норма будет действовать?» — спросил депутат мажилиса Павел Казанцев в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лотерей и лотерейной деятельности» в среду.

Отвечая на вопрос, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова признала, что сейчас административная ответственность за незаконную лотерею отсутствует, и новшеством законопроекта является введение предупреждений и административных штрафов.

«Мы предполагаем, что оператор лотереи (АО «Сәтті Жұлдыз» – КазТАГ) как заинтересованное лицо будет проводить мониторинг всего рынка и направлять сведения в министерство культуры и спорта», — сказала Раимкулова.

Однако депутаты попросили уточнить ее, не является ли ее ответ признанием того, что госорган передает свои функции неуполномоченному в данном случае лицу, а именно АО «Сәтті Жұлдыз». Присутствовавший при обсуждении президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен сказал, что компания никоим образом не претендует на исполнение данных функций, а готова только подавать информацию.

Министр признала, что уполномоченным органом является министерство культуры и спорта, но так как у него нет территориальных органов, «этот вопрос требует доработки».

«На сегодняшний день мы отправляем результаты проверок, которые нам предоставляет «Сәтті Жұлдыз», в органы экономического расследования. В 2019 году оператором было выявлено 647 адресов, по которым незаконно проводились розыгрыши, было возбуждено 320 уголовных дел», — добавила Раимкулова.