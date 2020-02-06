Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Движение закрыто из-за непогоды на участках двух автодорог Казахстана, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на следующих автодорогах: Екатеринбург – Алматы (835-917 км, участок от поселка Чистополье до границы Акмолинской области, участок от границы Северо-Казахстанской области до села Жаксы); Тимирязево – Сарыколь – граница Костанайской области (0-31, участок от села Тимирязево до границы Костанайской области», — сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай в среду.

Она отметила, что по всей республике работает 736 единиц техники.

«При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по номеру телефона 1403», — резюмировала Ордабай.