Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Двое казахстанцев пострадали при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«По информации генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля в 18.00 по местному времени (21.00 по времени Нур-Султана – КазТАГ) при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула