Госорганы не провели достаточную работу для предотвращения ввоза авто из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Госорганы не провели достаточную разъяснительную работу по ситуации с ввозом авто из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает депутат сената парламента РК Андрей Лукин.

«На сегодня в Казахстане эксплуатируются порядка 200 тыс. автомобилей с иностранным учетом, владельцы которых отказываются их растаможивать. (…) Соответствующими государственными органами не в полной мере проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан», — сказал в четверг Лукин, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК Аскара Мамина.

Кроме того, он заявил, что МВД не обеспечило государственную регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев, министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Армении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД, министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами, а правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу (ТС) с учетом требований национального законодательства.

При этом он напомнил, что в договоре о присоединении Республики Армения к договору о ЕАЭС и договоре о присоединении Кыргызской Республики к договору о ЕАЭС предусмотрено условие об оплате разницы в таможенных пошлинах при растаможивании транспорта, а также содержится запрет на передачу права распоряжения временно ввезенных иностранцами автомобилей иным лицам.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.