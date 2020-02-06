Как Венгрия, слывущая самой исламофобской страной в Европе, умудряется выстраивать тесные отношения с Казахстаном?!

Мадьярские кыпчаки, через которых казахи и венгры оказывается породненными друг с другом, выглядят настоящими европейцами. Простым казахам трудно воспринимать их как представителей родственного народа

Англоязычная газета Budapest Times опубликовала статью под названием «Hungary, Kazakhstan ‘strategic partners’» — «Венгрия и Казахстан – стратегические партнеры».

В ней говорится так: «Венгрия в 1992 году оказалась одной из тех стран, которые первыми признали независимость Казахстана, и Казахстан в 1993 году в Будапеште открыл свое первое в Центральной и Восточной Европе посольство. Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов говорит, что двусторонние отношения, начиная с первых дней, развиваются стабильно и динамично, и важные вопросы в экономической, политической, научной, гуманитарной и других сферах решаются последовательно.

«Наши две страны связывают тесные исторические узы, поскольку потомки представителей кыпчакских племен, мигрировавших сюда из казахских степей в первой половине XIII века, живут сейчас на территории современной центрально-восточной Венгрии. Большой вклад в развитие культурных отношений между двумя странами внесла состоявшаяся в 2007 году встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представителями «Союза кыпчаков Венгрии», которые избрали его своим почетным Лидером», — сказал он».

Политики и государственные деятели обеих стран не устают подчеркивать особый характер казахстанско-венгерских взаимоотношений. Слова подкрепляются соответствующими делами. Венгерские лидеры часто приезжают в Казахстан, казахстанские лидеры – в Венгрию. Наш президент Касым-Жомарт Токаев, принимая в апреле прошлого года венгерского премьер-министра Виктора Орбана, также счел нужным подчеркнуть то, что Венгрия является основным партнером для Казахстана в Восточной Европе и Европейском Союзе, и при этом две страны связывают не только политические и экономические интересы, но и общие исторические корни.

Парадоксальный аспект при этом кроется вот в чем. Венгрия слывет самой исламофобской страной в Европе, хотя мусульман в этой стране насчитывается совсем немного. А правящая партия Фидес, которую представляет премьер-министр Виктор Орбан, все последнее время неизменно позиционирует себя в роли единственной защитницы страны от внешних угроз, и, прежде всего, от наплыва мусульман.

А Казахстан – это, как известно, страна с преимущественно мусульманским населением. И с ним исламофобская Венгрия умудряется выстраивать тесные отношения, базирующиеся, помимо прочего, на риторике об общности исторических корней. Так, ее премьер-министр Виктор Орбан назвал Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева другом кыпчаков. «Кыпчаки живут в Венгрии, в жилах венгров течет кровь кыпчаков», — заявил он. А о том, какие же плоды приносит такая риторика, будучи подкрепленной конкретными шагами, свидетельствует вот такое высказывание из уст президента РК Касым-Жомарта Токаева: «Особо надо отметить, что Венгрия является первым государством, которое подписало декларацию о стратегическом партнерстве с Казахстаном в Центральной Европе. Это является ярким доказательством взаимопонимания и стремления обеих стран укрепить сотрудничество между Нур-Султаном и Будапештом».

И это не просто слова, ибо среди стран СНГ Казахстан является четвертым крупнейшим торговым партнером Венгрии после России, Украины и Белоруссии.

Итак, нынешний уровень дружественных политических отношений между Казахстаном и Венгрией, подкрепляемых заявлениями политиков двух стран об общности исторических корней, создает основу для успешного развития экономических связей.

Что же касается мадьярских кыпчаков, через которых казахи и венгры оказываются породненными друг с другом, их сейчас насчитывается не так уж много. Но они есть. Итак, в наши дни в Венгрии проживает около 100 тысяч потомков кыпчаков, перекочевавших в Европу с территорий современного Казахстана 750 лет назад. Их потомки компактно проживают в регионе Надь-Куншак, в окрестностях города Карцаг. Внешне они, являющиеся по религии католиками, выглядят настоящими европейцами. Простым казахам сложно воспринимать их как представителей родственного народа. Но в раскрутке легенды об общности исторических корней народов Казахстана и Венгрии бал правят не они, а политики.

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