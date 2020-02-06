Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Названы самые используемые интернет-мошенниками в Нур-Султане номера телефонов, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«Номера, которые чаще всего используют мошенники: 77273645155, +77772597777, +77772950777, +77172554440, +77772585777, +77273645151, +77272585444, +77772585989, +77152538445, +77772585333, 8-8000-800-819, 8-727-258-35-55, 8-8000-8000-59», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в ДП, представляясь сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам. Звонки производятся с помощью различных программных обеспечений, которые позволяют дублировать любой номер.

«Для достоверности мошенники дублируют номера call-центров банков. При беседе по телефону они умело выполняют роль сотрудника безопасности банка, подбирают термины, разговор ведут вежливо и убедительно. Когда мошенник понял, что человек на другом конце провода ему поверил, он под предлогом отмены транзакций выманивает ИИН и реквизиты платежных карточек. Когда мошенник получил все реквизиты, в ход идет интернет, а именно, его соучастник входит в личный кабинет, заказывает SMS-пароль на номер клиента. Когда на номер клиента поступает SMS-пароль, первый мошенник просит его продиктовать по телефону, так как все это время мошенники стараются не прерывать разговор. И когда соучастник получает доступ к личному кабинету, он меняет учетную запись, так чтобы у клиента не было возможности войти в личный кабинет. Далее, преступники, получая полный доступ, совершают переводы через многочисленные счета и в итоге обналичивают за рубежом», — описали одну из популярных схем столичные полицейские.

Правоохранители призвали граждан к бдительности и посоветовали никому не сообщать реквизиты банковских карт и SMS-пароли, даже сотрудникам банка.

«Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные! В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, сообщить в полицию. В конце прошлого года и текущем году более 200-человек подверглись мошенническим действиям, однако многие из них проявили бдительность и не дали себя обмануть. В прошедшем году за интернет-кражи сотрудниками столичной полиции задержано 18 лиц, которые понесли уголовное наказание», — сказано в сообщении.