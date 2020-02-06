Т1,3 млн может превысить в Казахстане плата за первичную регистрацию авто с номерами ЕАЭС

Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Т1,3 млн может превысить в Казахстане плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Временная регистрация осуществляется гражданином РК, который приобрел транспортное средство на основании договора купли-продажи, документа о праве на наследование имущества, договора мены, дарения, а также зарегистрированного транспортного средства на гражданина РК в иностранном государстве. Необходимые документы: удостоверение личности; сбор за первичную регистрацию (в зависимости от года выпуска и категории автомобиля: от 0,25 МРП до 500 МРП); госпошлина за изготовление государственного регистрационного номерного знака – ГРНЗ (Т7423); госпошлина за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства – СРТС (Т3314 тенге)», — говорится в ответе министерства внутренних дел Казахстана на запрос МИА КазТАГ.

При этом иностранные ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы транспортного средства (нотариально заверенный перевод по мере необходимости), будут сданы на хранение в казахстанский СпецЦОН.

Также в поле «особые отметки» в СРТС будет внесена запись «действительно до 01.03.2021». Кроме того, временная регистрация осуществляется без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. А при снятии с временной регистрации прежние ГРНЗ и СРТС возвращаются владельцу транспортного средства.

«Автомобили, зарегистрированные на территории ЕАЭС (Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики) могут ввозиться и эксплуатироваться на территории Казахстана сроком до одного года (пункт 3 статьи 64 закона РК «О дорожном движении»). Во исполнение поручения президента РК К.К. Токаева, данного в ходе расширенного заседания правительства, разработан алгоритм временной регистрации автотранспорта, ввезенного из стран ЕАЭС. Как подчеркнул глава государства, временная регистрация машин будет проведена в разовом порядке и только тех автомобилей, которые были ввезены на территорию Казахстана до 1 февраля 2020 года», — подчеркивается в ответе МВД РК.

1 МРП = Т2651

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.