Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 80,9% госуслуг население может получать в онлайн-режиме в Казахстане, сообщила председатель агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова.

«Сегодня, согласно реестру, из 723 госуслуг 80,9% доступны населению в онлайн-режиме. За последние три года количество услуг, оказанных в электронном виде, выросло в 1,5 раза, что привело к почти двукратному сокращению госуслуг в бумажной форме», — сказала Жаилганова на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год в пятницу.

Она также добавила, что по итогам 2019 года оказано 138,4 млн госуслуг.

«Из них через госкорпорацию – 10%, в бумажном виде – 11%, в электронном виде – 79%. В настоящее время в центре цифровых услуг граждане могут получать госуслуги по биометрическим данным без предъявления документов, подтверждающих личность, и ЭЦП (электронной цифровой подписи – КазТАГ», — отметила Жаилганова.