Мы ожидаем результатов арбитражного процесса по делу Стати – посол США в РК

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы ожидаем результатов арбитражного процесса по делу молдавского олигарха Анатола Стати, сообщил посол США в РК Уильям Х. Мозер.

«Да, но Вы знаете, когда мы говорим о судебном процессе Стати, есть, конечно, определенные подробности, о которых я не совсем в курсе. Но я могу сказать, конечно, что из-за того, что есть этот активный судебный процесс сейчас, мое мнение не важно. Потому что сейчас мы ожидаем, конечно, результатов арбитражного процесса. И тогда будет, я надеюсь, окончательное решение относительно его процесса», — сообщил Мозер в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства, как США могут помочь Казахстану в защите частной собственности в стране.

Он отметил, что США хотят развития судебной системы в Казахстане.

«Но, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан развивал независимую судебную систему. И даже мой госсекретарь, господин Помпео, сказал это высказывание во время его визита в Казахстан», — добавил посол.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции. В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.

14 ноября стало известно, что Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке.

28 ноября минюст Казахстана заявил, что подал новое ходатайство в суд Швеции по делу Стати.

24 декабря сообщалось, что суд Бельгии взыскал с Казахстана государственные активы на $540 млн в пользу Анатола Стати – генерального директора и единственного акционера Ascom Group SA.