Освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане

Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Освещение митингов может стать поводом для закрытия средства массовой информации (СМИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Приостановление и прекращение выпуска СМИ либо распространения продукции СМИ: (…) 3. Основаниями для приостановления выпуска СМИ либо распространения продукции СМИ в установленном законами Республики Казахстан порядке являются: (…) нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний», — говорится в проекте поправок к статье 13 закона «О средствах массовой информации».

Также для журналистов, освещающих митинги, власти Казахстана намерены ввести специальные правила.

«Уполномоченный орган: (…) 13-4) утверждает правила деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, формы отличительных знаков журналиста», — говорится в проекте дополнения к статье 4-3 (компетенция уполномоченного органа) закона «О средствах массовой информации».

Вместе с тем, журналистам может не потребоваться согласие на публикацию фотографии лица, которое присутствует на мирных собраниях.

«Журналист имеет право: (…) 4) присутствовать в районе стихийных бедствий, на мирных собраниях, а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов по предъявлению удостоверения журналиста, отличительного знака», — сказано в поправках по части прав журналиста.

В действующем законодательстве от журналиста не требуется в указанных случаях предъявлять удостоверения журналиста и какие-либо отличительные знаки.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены штрафовать и выдворять за пределы страны.