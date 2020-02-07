Последует ли Казахстан, рано или поздно, примеру Украины и Латвии в плане свертывания практики преподавания на русском языке в своих школах?!

Издание 112 International опубликовало статью под названием «Russian-language schools to swtich to Ukrainian» — «Русскоязычные школы готовятся к переходу на украинский язык преподавания».

В предисловии к ней говорится так: «Учителя из этих школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке», — сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Глава образовательного ведомства страны в порядке уточнения отметила то, что учителя и школьники будут проходить через определенный адаптационный период, и еще, возможно, придется откорректировать учебные программы.

«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — сказала она в заключении.

Предполагается, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения».

Аналогичная образовательная реформа сейчас затевается в Латвии.

Издание Reitingi.lv опубликовало материал под названием «Латвия — Европе: если перестанете платить, мы объявим войну России».

В нем говорится так: «Политическая система страны с 1992 года является безальтернативной. Ее можно назвать демократией тоталитарного толка, суть которой состоит в лишении прав голоса тех, кто всегда будет ратовать за нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией. Речь, конечно об институте неграждан. Тогда права голоса на искусственно сфабрикованных основаниях лишили почти треть населения страны — 740 тысяч из 2,5 млн.

Далее в политическом плане все 30 лет националистическая политическая «элита» разыгрывает только одну карту: латыши против русских…

Нельзя забывать и о культуре. Если посмотреть в перспективе прожитых в «независимости» 30 лет, то главным культурным итогом будут две вещи.

Воспитание нескольких поколений латышей в парадигме «Россия враг, а красные латышские стрелки выдумка, их не существовало», а также нарастание ассимиляционного пресса для русских.

Буквально через несколько месяцев после вступления Латвии в НАТО стартовала первая «школьная реформа»: сокращение образования на родном языке в русских школах. Сегодня, к 2020 году, принято решение об окончательной ликвидации среднего образования на русском языке к сентябрю 2021-го, включая частные школы».

В соседней Литве летом прошлого года представители консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» подготовили предложение о поправках в закон об образовании, согласно которым 60 процентов образовательных предметов в школах нацменьшинств будут преподавать на литовском языке. Но все же литовские власти опасаются российского влияния и русскоязычного меньшинства у себя куда меньше, чем их латышские и эстонские визави, ибо их страна, в отличие от Латвии и Эстонии, с Россией непосредственно не граничит. К тому же доля этнических русских в составе тамошнего населения меньше, чем в двух других постсоветских прибалтийских республиках. Поэтому, наверное, неудивительно то, что русские школы в Литве продолжают функционировать, хотя их количество за прошедшие почти три десятилетия значительно сократилось по причинам, напрямую не связанным с законодательными и административными решениями. В прошлом году, к примеру, 80 абитуриентов из Литвы поехали учиться в высшие учебные заведения России.

Понятное дело, эта цифра совершенно несопоставима с количеством выпускников школ, отправляющихся из РК в вузы РФ. По опубликованным на сайте посольства Республики Казахстан в Российской Федерации данным на 2018 год, в России обучалось тогда более 65 тысяч студентов из нашей страны. Согласно же обнародованным в прошлом году данным пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ), в Россию на учебу приехало – 181,5 тысячи человек. Больше четверти из них — из Казахстана (59,3 тысячи). Количество студентов из Китая составило 21,2 тысячи, Узбекистана — 14 тысяч, Украины — 13,7 тысячи.

В свете такой ситуации кажется неудивительным то, что некоторые горячие головы у нас в стране начинают выступать с предложениями об осуществлении школьных реформ, аналогичных украинским и латвийским. В этой связи можно вспомнить опубликованную медиа-порталом «Караван» статью под названием «Казахстан мог бы задуматься о закрытии 1500 школ»: обзор казахскоязычной прессы».

В ней излагается следующее: «Abai.kz отмечает, что в этом году (27.02.2019) закрылась последняя казахская школа в России. Школа в маленьком селе Керей Алтайского региона с большим числом казахских семей закрылась по поручению властей.

«В нашей стране примерно 3,5 миллиона русских. И даже если не учитывать тот факт, что не все они дети школьного возраста, на 2400 славян приходится одна школа. По этим же расчетам, на 1 миллион казахов, живущих в России, должно быть минимум 400 казахских школ», — пишет автор материала Нургельды АБДИГАНИУЛЫ.

Поэтому, по мнению автора, прежде чем открывать российские университеты и школы у нас, хотелось бы потребовать у Путина открыть 400 казахских школ. А в случае отказа уже задуматься о закрытии 1500 учебных заведений, отплатив той же монетой на политику массового русифицирования граждан «многонационального государства».

Комментарии, как говорится, излишни. Другой вопрос — последует ли Казахстан, рано или поздно, примеру Украины и Латвии в плане свертывания практики преподавания на русском языке в своих школах?!

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.