Мы установили провокатора в событиях в Кордайском районе – МВД РК

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы установили провокатора в событиях в Кордайском районе, сообщил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди.

«Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, кто рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла (на участие в беспорядках – КазТАГ)», — сообщил Калайчиди в воскресенье в кулуарах СЦК.

По его словам, рассылка пошла не сразу.

«Видимо, какая-то часть людей, они посчитали правильным принять участие в том, что вот он знает, что был такой конфликт, на его взгляд, конфликт, значит, мало уделяют внимания этому конфликту. И вот они взяли рассылку распространили и, по сути, молодежь, не вся, но какая-то часть поддалась. Не разобравшись, никто не пытался выяснить, что и как», — добавил вице-министр.

Также Калайчиди отметил, что в МВД не могут взять за основу показания какого-то одного человека.

«Все-таки несколько сел было охвачено конфликтом. И нам необходимо опросить всех участников этого конфликта. Сформировать базу фактов и дать ей оценку, проанализировать. И после этого установить роль и участие каждого человека в этом конфликте. После сможем по каждому молодому человеку сказать, почему он оказался там», — сообщил спикер.

Представитель МВД также сообщил, что МВД нашло провокаторов и в других регионах страны, «которые занимались рассылкой».

«И среди них есть, к сожалению, люди, и моего возраста, которые и близко не были на месте конфликта. Которые просто по каким-то своим домыслам посчитали нужным отметится в соцсетях. Но их такие посты возымели вот такой эффект», — добавил он.

Калайчиди отметил, что министерство устанавливает всех, кто занимался рассылкой провокационной информации.

«Я хотел бы призвать всех людей: информация должна быть проверенной. Нам надо бережно относиться к подаче информации», — призвал он.