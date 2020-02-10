Экс-глава центра QazIndustry получил пост замакима Карагандинской области

Караганда. 10 февраля. КазТАГ – Назначен заместитель акима Карагандинской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

«Назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал Алишер Абдыкадыров. Он будет курировать вопросы промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее Абдыкадыров занимал пост председателя правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry», до этого с 2016 года по 2019 год был руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана, а еще раньше – с 2015 по 2016 годы возглавлял управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

Напомним, 7 февраля МИА КазТАГ сообщало, что председателем правления центра QazIndustry избран Берик Бекенов.