«Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны». «Токаевская реформа: От добровольной «колонизации» к экономической субъектности». «Карьерная кривая Асета Исекешева и межэлитные противоречия»

Сетевой Казахстан 10 февраля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Кровопролитие в Кордайском районе произошло по вине провокаторов» — Кровопролитие в Кордайском районе Жамбылской области произошло по вине провокаторов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ — Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Б.Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию. Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие – наше достояние, никто не вправе его подрывать!

AZATTYQ . ORG . «Ночной кошмар. События в сёлах Кордайского района: есть жертвы и раненые» — Власти Казахстана сообщили о «стычках» и «конфликте» в нескольких сёлах Кордайского района Жамбылской области. Есть жертвы. По данным МВД, погибли восемь человек, десятки получили ранения. Конкретные причины случившегося не названы, власти говорят о «бытовой» подоплеке. Корреспонденты Азаттыка, прибывшие в село Масанчи, увидели следы погромов, в том числе сгоревшие здания. В ночь на 8 февраля полиция оцепила населенные пункты, где, как утверждают власти, произошел «конфликт». События в этой местности стали одними из самых жестких этнических столкновений за последние годы в Казахстане.

««Санитарный день»: полиция оцепила район барахолки и микрорайон Заря Востока, где живут дунгане» — В субботу утром, 8 февраля, полиция и силовики оцепили район барахолки — скопление крупных алматинских рынков, расположенных в районе Северного кольца. Также был оцеплен микрорайон Заря Востока (местные называют его просто поселком), расположенный неподалеку от барахолки. Значительную часть жителей микрорайона составляют этнические дунгане. Официально на рынке санитарный день. Местные жители говорят, что власти «боятся беспорядков».

FORBES . KZ . «Это не чисто межэтнический конфликт: Айдос Сарым о событиях в Кордайском районе» — Произошедшая трагедия — это проявление процессов, которые происходили не один год. Нельзя свести вопрос только к социальной неустроенности в регионе или межэтническим конфликтам. Надо рассматривать ситуацию в совокупности – регион сложный, приграничный, где возможны контрабанда, наркотрафик и коррупция. Я бы не сводил это всё к бытовой ссоре. На самом деле всё сложнее, – поделился своим мнением политолог Айдос САРЫМ.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «О событиях в Кордае. Виноват каждый, кто взял в руки палку» — Все усиливается беспомощностью полиции, на кадрах из соцсетей видно, как полицейские, судя по всему местные, даже не пытаются вмешаться. Очень важно отметить оперативную реакцию на ситуацию верховной власти, которая всеми силами пыталась перекрыть полный непрофессионализм своих представителей на местах и полную дезорганизацию силовиков.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Токаевская реформа: От добровольной «колонизации» к экономической субъектности» — Президенту следует превратить ЕНПФ в банк и потратить деньги внутри страны. Согласен, выглядит нереализуемой фантастикой, а почему, собственно? С точки зрения балансирования денежных потоков – все реально, организационно тоже решается. Единственное и, действительно, непреодолимое препятствие – сопротивление всех звеньев, участников и бенефициаров нынешнего прокручивания пенсионных накоплений, от правительственных чиновников и до коммерческих банков. Но не зря же президент сказал, что реформы придется делать через колено. Зато представьте, если вдруг осуществится и люди массово получат возможность решать жилищные вопросы, строительная отрасль получит удвоение инвестиций, университеты и больницы тоже не останутся в стороне. Это какой же ресурс поддержки сможет получить добившаяся такого власть!

Баыржан ТОЛЕГЕНОВ – «Карьерная кривая Асета Исекешева и межэлитные противоречия» — На днях президент ТОКАЕВ и премьер-министр МАМИН озаботились негативным влиянием атипичной пневмонии на социально-экономическую ситуацию в стране. Нефть упала, тенге ослабел, а цены пошли вверх. И, к сожалению, афтешоки коронавируса, не первая настораживающая новость в только наступившем году. Февраль укрепил мнение, что год будет сложным. Это ожидание, в свою очередь, стало складываться еще в первый месяц года, который внес ощутимые коррективы в казахстанскую повестку.

MK — KZ . KZ . «В Казахстане завершился первый этап президентских реформ» — Как заявил на днях советник главы Казахстана Ерлан КАРИН, госорганы уже подготовили законопроекты по каждой инициативе касательно блока политических реформ, и уже весной эти документы зайдут на рассмотрение в Парламент РК. Речь, в частности, идет о президентской инициативе декриминализировать статью 130 («Клевета») Уголовного кодекса. Кроме того, Токаев предложил гуманизировать наказание по статье о возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Не в части наказания, а в части формулировки. «Внести изменения в существующую редакцию, более корректно ее изложить, — сказал президент. — Например, отказаться от формулировки «возбуждение» и использовать вместо нее более точное юридическое понятие «разжигание». Еще одно поручение — приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов и в два раза сократить количество требуемых подписей для регистрации политических партий.

CAMONITOR . KZ . «Сезон отчетов открыт: начнут ли акимы по-настоящему слышать население?» — Прошлогодние скандалы, имевшие место в ходе отчетных встреч глав областей, городов и районов с населением, казалось, окончательно дискредитировали этот формат диалога власти и общества. Но с тех пор Казахстан пережил серьезные политические изменения, а новый президент выступил с рядом инициатив («слышащее государство», оценка гражданами работы акимов), жизнеспособность которых может быть проверена как раз таки во время начавшейся очередной кампании. Впрочем, одной только политической воли может оказаться недостаточно – вероятно, нужно полностью менять подходы, механизмы и даже сам формат подобных встреч. Каким именно образом?

EHONEWS . KZ . «Успех команды Токаева, или потеря суверенитета? Казахстанские левые не смогли прийти к общему мнению в отношении Помпео» — Визит госсекретаря США в страны Центральной Азии подчеркнул обеспокоенность Вашингтона в связи с ростом влияния в регионе России и Китая. В частности, ПОМПЕО призвал руководства республик Центральной Азии в большей степени ориентироваться на США, а не на соседние страны. Редакция «Эхо Казахстана» решила взять интервью у людей, придерживающихся левой политической мысли и имеющих альтернативный взгляд на развитие общества. Каждое мнение для нас интересно и представляет ценность, несмотря на то, что между собой они могут кардинально отличаться. На этот раз мы попросили дать интервью Аскара УМУРЗАКОВА, первого секретаря Костанайского обкома Коммунистической Народной партии Казахстана.

PLATON . ASIA . «Возможна ли «цветная» революция в Казахстане?» — Теоретически переворот возможен, практически – нет. В ходе разных кухонных разговоров много говорится о перспективах развития революционной ситуации или революционных изменений в Казахстане. Поэтому мы решили задаться вопросами: «Какова вероятность развития революции в Казахстане?», «В какой форме она возможна: в виде радикальных изменений, инициированных сверху или снизу?»… Возможно, поэтому многие специалисты «цветные революции» не относят к классическим революциям.

365 INFO . KZ . «Нас пытаются втянуть в войну против Китая и России» — США все активнее старается рассорить Центральную Азию с Китаем и Россией, полагает политолог и историк Булат СУЛТАНОВ. Белый дом считает Китай главным конкурентом в торгово-экономической сфере, а Россию — в военно-политической. Недавно США представили новую стратегию по Центральной Азии до 2025 года, которую анонсировал госсекретарь США Майк ПОМПЕО в ходе визита в Узбекистан и Казахстан. Если не вдаваться в подробности, Белый дом продекларировал намерение активнее участвовать в жизни региона. Булат Султанов предупреждает, что главное для внешней политики Казахстана — сохранять прагматизм и заботу о национальных интересах.

«Казахстан 2020: нас ждет ослабление тенге и уход банков» — Эксперты Halyk Finance обнародовали свое видение перспектив казахстанской экономики. Будущее далеко не радужное. В этом году тенге будет слабеть. Это мнение аналитиков Halyk Finance, правда с оговоркой. Они уточняют, что многое будет завесить от внешних факторов. Казахстан зависим от цен на нефть, на которую приходится около 70% экспорта. А ее на мировом рынке гораздо больше, чем нужно. Избыток нефти продолжит оказывать давление на цены.

TIME . KZ . «Ставки сделаны, или Зарплата ему не нужна!» — Директор Национального центра тестирования Минобрнауки Дидар СМАГУЛОВ готов из личного кармана платить по 100 000 тенге тем, кто сообщит о фактах коррупции при сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ). Такое смелое заявление он сделал на совместном совещании в Агентстве по противодействию коррупции.

«Военная хитрость» — Прокуратура и суд оценили смекалку руководства военно-исторического музея, пустившего командировочные сотрудников на его ремонт. Уже больше года не прекращается разбирательство вокруг военно-исторического музея Нацио­нального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан. 13 сотрудников пытаются убедить не взыскивать с них командировочные, полученные ими во второй половине 2018 года, хотя в другие города по служебной необходимости они не выезжали. Правоохранительные органы и суд стоят на стороне музейных работников: пусть и не было никаких командировок, деньги возвращать не надо!

CARAVAN . KZ . «Синдром Золушки: кто виновен в загрязнении Алматинского воздуха» — По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый четвертый житель Алматы страдает болезнями, вызванными загрязнением атмосферы, – аллергическим ринитом, астмой и т. д. – Виновата в этом не только ТЭЦ-2, но и сами горожане, страдающие синдромом Золушки, – считает инициатор созданной прошлой весной в социальных сетях группы “Чистый воздух Алматы” Асет НАУРЫЗБАЕВ — Мы почему-то все время персонализируем власть. Воспринимаем ее как какого-то сказочного принца, который меняет жизнь несчастной Золушки. Но, для того чтобы он увидел и услышал ее, та должна появиться на балу. Так и здесь: чтобы власть служила народу, мы должны уметь ставить перед ней задачи и требовать их исполнения.

KAPITAL . KZ . «Кризис трудовых отношений» — Объем неформальной экономики в Казахстане оценивается очень консервативно, но проблема заключается еще и в том, что предпосылок для увеличения неформального сектора становится больше. Размеры неформальной экономики и занятости колоссальны. Отношения, возникающие вне юридического поля – без трудового договора, социальных отчислений, страхования жизни работника, медицинского страхования, пенсионных отчислений – это проблема для государства. Но в то же время именно эти отношения наиболее удобны мелкому и среднему бизнесу. Неформальный сектор движим желанием заработать денег. В нем адаптация к изменяющимся рыночным, валютным условиям, потребительским предпочтениям происходит быстрее. Трудовой кодекс препятствует экономическому росту, потому что трудовые отношения вынуждены формироваться по правилам, потерявшим и теряющим свою актуальность.

RATEL . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О наших тайнах» — У всех есть свои служебные тайны. «Внутренняя кухня» — так иногда это называется. У журналистов, прокуроров, полицейских, депутатов – у всех. В том числе и у медиков. И это вполне понятно, поскольку мы редко задумываемся о том, почему такси жёлтого цвета, пожарные машины – красного, так ведь? Главное, чтобы ездили и приезжали вовремя. Анекдоты про гаишников-взяточников стали популярнее анекдотов про новых казахов или тёщ. И об этом все знают и говорят. В последнее время ситуация начала меняться. Отобрали у них жезлы, убрали посты. Стало как-то спокойней ездить, вроде. Но без них стало как-то не то.

KURSIV . KZ . «Когда «мусорный» бизнес в Казахстане станет по-настоящему доходным» — В Швеции нет свалок – эта страна перерабатывает 99% своих отходов. Германия превращает 64% твердых бытовых отходов (ТБО) в 50 млрд евро ежегодного дохода. В Японии из спрессованного мусора строят острова. В Казахстане объем переработки твердых бытовых отходов составляет 14% от объема сбора, более 20 полигонов ТБО в стране переполнены, а казахстанские предприниматели-переработчики пока только в поиске эффективной бизнес-модели. О том, как система переработки и утилизации ТБО работает в республике.

KP . KZ . «Кто защитит потребителя?» — Государство намерено передать функции по защите прав потребителей неправительственным организациям и правозащитникам. Минторг настаивает на «умном регулировании», однако сами НПОшники не приветствуют подобную инициативу. С последними солидарны и казахстанские депутаты.

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