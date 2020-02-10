Самая слабая сторона работы органов госаудита – информирование населения

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Самой слабой стороной работы органов госаудита является информированность общества, считает депутат мажилиса парламента РК Гульжана Карагусова.

«Самая слабая сторона работы органов госаудита – это информирование населения. Не первый год международные рейтинговые организации при оценке состояния бюджета страны указывают именно на низкий доступ общественности к финансовой информации, информации о формировании и исполнении республиканского и местных бюджетов», — сказала Карагусова в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК, посвященного развитию государственного аудита, в понедельник.

Она отметила, что на сегодняшний день в Казахстане публикуются гражданские бюджеты, проводятся публичные обсуждения проектов бюджета и отчета об их исполнении, но, к сожалению, этих мер оказалось недостаточно.

«Международными экспертами критикуется отсутствие вовлеченности населения в бюджетный процесс. В глобальном индексе конкурентоспособности по индикаторам «прозрачность бюджета» и «совершенство стандартов аудита и отчетности» Казахстан занимает в 2019 году 42 и 101 места. Для сравнения в 2015 году эти места были 31 и 79 соответственно», — подчеркнула мажилисвумен.

Учитывая оценку и рекомендации международных экспертов, депутат призвала госорганы повысить прозрачность и открытость планирования и исполнения республиканского и, самое главное, местных бюджетов с целью достижения транспарентности бюджетного процесса и усиления контроля со стороны общественности за качеством принимаемых решений по вопросам его исполнения. Это, по ее мнению, вполне правомерное требование, «потому что бюджет – это налоги всех граждан страны».

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов предложил

проверки по инициативе правоохранительных органов осуществлять через аутсорсинг аудиторским организациям.

Позднее Карагусова заявила, что по качеству аудита Казахстан находится на уровне Конго, Анголы и Сенегала.