«Зачем Майк Помпео приезжал в Казахстан?»

Сетевые СМИ о госсекретаре США, который посетил с рабочей поездкой Нур-Султан

«Майк Помпео в Казахстане: критика Китая и надежда на сотрудничество» — 2 февраля госсекретарь США Майк ПОМПЕО посетил с рабочей поездкой Казахстан. Политик встретился с президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, его предшественником Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и главой министерства иностранных дел Мухтаром ТЛЕУБЕРДИ. Кроме того, Помпео встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в «лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне», и дал интервью Азаттыку.

Во время пресс-конференции с участием главы МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди Помпео поднял тему «лагерей перевоспитания» в Синьцзяне и этнических казахов, которые там находятся. Госсекретарь США призвал Казахстан присоединиться к Вашингтону и оказать давление на Китай по поводу его обращения с мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне. Политик также попросил казахстанскую сторону оказать помощь тем, кто ищет убежища в Казахстане.

Во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Майк Помпео отметил, что у США и Казахстана «прекрасные экономические отношения».

Досым САТПАЕВ – «Зачем Помпео приезжал в Центральную Азию?» — Откровенные реверансы Акорды в сторону Москвы и Пекина не слишком устраивают Вашингтон, которому ближе более гибкая многовекторная политика Казахстана. Поэтому вряд ли случайным можно считать заявление ПОМПЕО, которое он озвучил во время встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром ТЛЕУБЕРДИ, о необходимости защиты прав этнических казахов, которые находятся в «интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном». Также было добавлено, что США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать закончить эти репрессии и обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая. О серьезности этого заявления говорит тот факт, что Помпео во время своего визита в Казахстан встретился с этническими казахами из Китая, чьи родственники находятся в тех самых «лагерях политического перевоспитания» в СУАР.

В любом случае минусом для Казахстана является то, что нашу республику в международном сообществе уже воспринимают либо сателлитом России в рамках ЕАЭС и ОДКБ, либо экономической колонией Китая. А любой отход от многовекторной внешней политики, которая должна базироваться на геополитическом балансе и защите национальных интересов Казахстана, будет лишь укреплять этот негативный имидж нашей страны на международной сцене.

Хотя, скорее всего, главной целью визита государственного секретаря США в Центральную Азию был не столько Казахстан, сколько Узбекистан, где прошло совещание «С5+1» с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Интересно то, что формат «С5+1» был предложен США в последние годы президентства Барака ОБАМЫ. Таким образом, даже с приходом Дональда Трампа в Белый дом новая американская администрация решила не отказываться от этого формата, который является попыткой США вернуться в Центральную Азию на фоне укрепления в регионе позиций Китая и попыток России сохранить здесь свое военно-политическое присутствие.

Ахмет ТАЛАПУЛЫ — «Трезвый учет казахстанских реалий» — В ходе минувшей встречи Касым-Жомарта ТОКАЕВА и госсекретаря США Майкла ПОМПЕО Президент РК напомнил о хорошем потенциале, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации.

Корреспондент медиа-портала Caravan.kz связался с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы кратко обсудить итоги прошедших встреч — Охарактеризовать отношения между Казахстаном и Америкой можно как партнерские. Дружескими их назвать сложно, потому что имеются определенные противоречия. В первую очередь важно понимать, что для Казахстана та же Россия и евразийские государства являются более важной ценностью. С другой стороны, американский бизнес активно представлен в ключевых секторах нацэкономики, прежде всего в нефтегазовом. Это подразумевает, что Казахстану ссориться с Вашингтоном не имеет смысла. И США в свою очередь понимают, что гарантией сохранения инвестиций в определенной степени является поддерживание хороших отношений между двумя государствами. Казахстан не делает резких движений в сторону США. Но вместе с тем обе стороны стараются демонстрировать тесные дружеские отношения между собой.

Другой наш собеседник, политолог Ислам КУРАЕВ, напомнил, что положительные отношения между Штатами и Казахстаном сложились со времени обретения суверенитета нашей страной — Назарбаев сумел выстроить хорошие отношения со всеми. Многие политики ассоциируют Казахстан именно с ним. У него есть большая тяга заниматься внешней политикой. Думаю, это больше его хобби, которое очень сильно отразилось на международном восприятии нашей страны. Нурсултан Абишевич сумел в довольно-таки сложной политической ситуации найти общий язык со всеми. Это заслуживает уважения.

Юрий МАСАНОВ – «Зачем Майкл Помпео приезжал в Казахстан?» — Эксперты отмечают, что постсоветский регион, за исключением Украины, всё ещё не находится в списке приоритетов внешней политики Соединённых Штатов. Однако Вашингтон хотел бы сохранить своё влияние в регионе, где активны его геополитические конкуренты – Россия и Китай.

Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия ПАРХОМЧИК — Вашингтон продолжает видеть в Казахстане не только надёжного торгового партнёра, но и важного союзника в вопросе поддержания стабильности и безопасности в Центральной Азии. (…) Миротворческие инициативы Казахстана всегда получали высокую оценку американской администрации.

Нур-Султан и Вашингтон будут и дальше сотрудничать по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане и противодействия терроризму и экстремизму, подчеркнула эксперт ИМЭП в разговоре с informburo.kz.

Руководитель Азиатской программы Московского центра Карнеги Александр ГАБУЕВ отмечает, что заявления Майкла Помпео по поводу выбора бизнес-партнёров могут иметь чёткую цель – это продолжение противостояния США и Китая. Эксперт обращает внимание, что главной стратегической линией во внешней политике нынешней администрации Белого дома остаётся конкуренция с Поднебесной.

«Приезжает государственный секретарь и говорит, что американские компании хорошие, а китайские плохие. При этом не предлагается альтернативных инструментов, нет приведённых «за ручку» американских инвесторов, которые говорят, что готовы инвестировать туда, куда инвестирует Китай, но их туда не пускают. Просто приезжает человек и говорит, что Китай плохой. При этом Китай является крупным инвестором и торговым партнёром Казахстана. Это выглядит наивно«, – сказал Александр Габуев в разговоре с informburo.kz.

Политический обозреватель Газиз АБИШЕВ также отмечает, что регион Центральной Азии не находится в списке приоритетов США — Относительно спокойный регион, из которого во внешний мир не экспортируются экстремизм, терроризм, наркотики и оружие. Местные режимы справляются с поддержанием порядка на своих территориях, да и ладно. Тем более что прагматичные республиканцы особенно сильно не заморачиваются с состоянием демократии и прав человека, не сильно придираются в этих вопросах к странам, если американские интересы не находятся под прямой угрозой.

Вместе с тем, говорит политический обозреватель, серией визитов Майкла Помпео Соединённые Штаты прощупывают на постсоветском пространстве почву на предмет поддержания и возможного расширения своего влияния — В регионе, как известно, активны геополитические соперники США – Россия и Китай, и американцы естественным образом хотели бы так же сохранить влияние.

«Эксперты «не видят» опасности в попытках Помпео попользоваться Казахстаном в борьбе против Китая» — СМИ неоднократно писали, что среди данного этноса проводят серьезную работу спецслужбы той самой страны, которая стоит за созданием запрещённой во многих государствах террористической организации ИГИЛ. Пользуясь принадлежностью большинства уйгуров к мусульманской вере, а также отсутствием социальных лифтов, эмиссары различных террористических организаций активно занимаются вербовкой молодых уйгуров, которые не смогли реализовать себя в мирной жизни.

Многие эксперты связывают такую планомерную работу с попыткой организовать очаг нестабильности в КНР, в регионах густонаселённых уйгурами.

Кроме того, Помпео высказал одобрение усилиям нашей страны, направленным «на возвращении в страну иностранных боевиков-террористов и их семей из Ирака и Сирии».

Далее, рассказывая о казахстано-американских отношениях, госсекретарь поманил пряником отметил, что если правительство Казахстана и впредь будет следовать американской доктрине сотрудничества, то, возможно, в будущем мы сможем выгодно взаимодействовать в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий и сообща бороться с международным терроризмом. Например, как Латвия, чей ограниченный контингент сейчас находится в зоне боевых действий в Ираке.

Казбек МАЙГЕЛЬДИНОВ, руководитель Центра научных исследований и анализа в Институте Евразийской интеграции, несмотря на огромную спешку, согласился прокомментировать для «Эхо Казахстана» результаты встречи нашего президента и американского госсекретаря — Встреча Токаева и Помпео прошла очень плодотворно. Важно отметить, что Казахстан в центрально-азиатском регионе является единственной страной, которая имеет стратегическое партнёрство с США. В данном ключе обеим странам очень важно углублять сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Подобные высказывания разных политологов о пользе сотрудничества Казахстана и США наталкивают на мысли о предвзятости и необъектвности политических экспертов. С чем может быть связано нежелание замечать политическую удавку, которую пытается накинуть на шею казахстанскому руководству Помпео, пока не известно. Возможно оно связано с зависимостью экспертного сообщества от американских грантов, а может быть со страхом навредить своему начальству в попытках налаживания контактов с американскими институтами. В любом случае, это станет известно через некоторое время.

Никита МЕНДКОВИЧ – «Визит Помпео в Центральную Азию: как удержаться и расширить диалог» — В ходе поездки в Казахстан и Узбекистан ПОМПЕО максимально старался подчеркнуть высокий уровень отношений с республиками. Первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА он назвал «давним другом США» и подчеркнул его личные заслуги в «позитивных отношениях между странами». В Ташкенте Помпео дал высокую оценку экономических реформам республики и пообещал 2 миллиона долларов помощи на «развитие капитала» и «развитие связей с Афганистаном».

Вопрос, что реально стоит за этой риторикой.

По мнению экспертов, Помпео пытается отвоевать место под солнцем у России и Китая. В Казахстане он сделал акцент на уйгурской проблеме, одобрил отказ Нур-Султана выдать некоторых эмигрантов назад в КНР и выразил надежду на сохранение подобной практики.

Вашингтон явно стремится, во-первых, использовать синьцзянский вопрос для ухудшения отношений Нур-Султана и Пекина. Во-вторых, американская сторона заинтересована в расширении в Алматы диаспоры мигрантов из КНР, которых они могли бы использоваться для политического противодействия китайским интересам.

В регионе действует НПО «Атажурт Ериктирели», чьей регистрации в республике долго добивался Госдеп. Она ориентирована на работу с эмигрантами и ведение антикитайской пропаганды. Есть и ряд других организаций, финансируемых США и работающих с диаспорой.

Помпео намекнул, что США готовы даже компенсировать потери от упущенных сделок с Китаем, предложив Казахстану более выгодные инвестиционные проекты. Однако последнее сомнительно: курс администрации Дональда Трампа ориентирован на максимальную концентрацию производств в США, и вряд ли президент согласится отступить от этого принципа ради локальных дипломатических сделок.

В Ташкенте, по сообщениям СМИ, Помпео и вовсе поставил вопрос об ограничении отношений Узбекистана с ЕАЭС статусом наблюдателя и посоветовал «сначала подумать о вступлении в ВТО». Последнее звучит как угроза создать проблемы при вступлении в эту организацией, если Ташкент продолжит сближение с Москвой и евразийским проектом.

В общем, Помпео показал, что США намерены продолжать экспансию в регионе и не откажутся от конфронтации с иными игроками, включая Китай, Россию и Иран.

Однако вряд ли можно говорить о каких-либо стратегических прорывах. Скорей, США удалось, вопреки проблемам, удержать текущий уровень сотрудничества со странами региона и продолжить диалог.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Игра в «Стратегию»» — Госдеп опубликовал обещанную недавно его главой Стратегию США для Центральной Азии на 2019-2025 годы. Ее суть заключается в тезисе, упомянутом в названии документа – «Продвижение суверенитета и экономического процветания». О чем он и что может сулить нам в ближайшей перспективе?

В обширной вводной части документа, кроме того, что Штаты вводили в регион многомиллиардные инвестиции (сами, через МВФ, Всемирный банки и частных инвесторов), подчеркивается, что «новые лидеры в регионе создали новые возможности для развития, ориентированного на реформы, внутрирегионального взаимодействия и сотрудничества и более активного вовлечения Соединенных Штатов». Именно этот факт, судя по всему, заставил Вашингтон пересмотреть свою доктрину по отношению к нашему региону. По крайней мере, официально. Тем самым, он своеобразно легитимизировал перехват власти в Узбекистане и полутранзит в Казахстане…

А вот в том, о чем идет речь в пятой позиции, нам похвастать нечем – ни перед Америкой, ни, тем более, перед собой. В ней речь идет о содействии реформам в сфере верховенства права и соблюдению прав человека. Далее цитата: «Укрепление стабильности государств Центральной Азии через обеспечение серьезного участия граждан, инклюзивных политических систем посредством выборов, транспарентной политики, верховенство закона и уважение прав человека». Это пункт, безусловно, может не понравиться местным режимам, а, скажем, в Туркмении и Таджикистане и вовсе вызвать искреннее недоумение и непонимание, причем как во власти, так и в обществе. Наши же, например, могут посчитать призывы к честным выборам и уважении прав человека тем самым экстремизмом, указанном в первом пункте, и так надавить «верховенством закона», что мало не покажется и вновь захочется «стабильности».

Шестой, заключительный, пункт в большей мере должен заинтересовать наши власти, которые больше всего любят деньги, независимо от того, чьи они. Он заключается в содействие инвестициям США в ЦА. «Благоприятная среда для бизнеса в Центральной Азии будет привлекать американские компании и способствовать достижению более широких целей развития», – говорится в документе. Однако, как отмечал мистер Помпео, будучи проездом в Астане, «ништяки» в виде американских инвестиций американскими же деньгами могут появиться только после того, как «будут продолжены реформы». И понятно, что отчеты акимов и министров о больших достижениях в области демократии и верховенства права не станут тому доказательством. А пока сегодня можно констатировать, что не хотят янки вложения в Казахстан делать.

Для Казахстана же выгоды довольно сомнительные. Дело в том, что на инвестиции вряд ли стоит рассчитывать, потому что даже при всей любви наших властей к деньгам, они не пойдут на то, чтобы провести нормальные реформы. И это логично с их стороны – ведь после таких реформ они легко могут потерять свои места (это в лучшем случае) и, соответственно, ничего не поиметь с этих самых инвестиций. Так что придется нам только с региональным терроризмом бороться и Афгану помогать. Все как и прежде, и в Стратегию поиграть сможем только виртуально…

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