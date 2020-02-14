Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. На 5% выросла аварийность на дорогах Казахстана в 2019 году, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«За январь-декабрь текущего года было зарегистрировано 16 614 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 24 585 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-декабрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 871 078 легковых автомобилей, что больше на 12,3% к соответствующему периоду прошлого года. Из них авто не более трех лет – 94 477 (в январе-декабре 2018 года – 71 882), более трех лет, но не более семи лет – 163 463 (147 213), более семи лет, но не более 10 лет – 50 562 (44 223) и более 10 лет – 554 577 (511 924).

«По состоянию на 1 января 2020 года в Казахстане количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3776,9 тыс. единиц», — подчеркивается в сообщении.