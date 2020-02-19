Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Дороги из Нур-Султана закрыты по всем направлениям из-за сильной метели, сообщает пресс-служба ДЧС столицы.

«На территории города 19 февраля облачно, временами снег, метель и гололед. В связи с непогодой жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными (…). Сегодня, 19 февраля, температура ночью -6-8, днем 0-2, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Закрыты автомобильные дороги из города по всем направлениям», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В настоящее время развернут оперативный штаб ДЧС.

«Открыта горячая линия – 24-51-71, 24-51-47, 24-52-12. ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях», — добавили столичные спасатели.