Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане не осуществляется учет и контроль над незаконной трудовой миграцией, считает депутат мажилиса Шавкат Утемисов.

«Обсуждаемое соглашение не раскрывает миграционный режим граждан, прибывающих на территорию договаривающихся сторон в рамках трудовой деятельности. Вместе с тем, в РК отменена временная регистрация всех категорий иностранцев, въезжающих в страну на срок не более одного месяца. На практике может сложиться такая ситуация, когда гражданин Узбекистана прибывает без указания цели, в течение месяца успевает поработать и выехать. В отношении такого вида трудовой деятельности никакого учета и контроля со стороны компетентных органов не осуществляется», — сказал Утемисов на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством Республики Узбекистан (РУ) о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами РУ, в РК, и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами РК, в РУ».

Он задал вопрос, какие меры по предотвращению незаконной трудовой миграции предпринимаются в Казахстане и как осуществляется выявление реальной ситуации с трудовой миграцией.

«Если это соглашение будет ратифицировано, предусмотрено ли, что государства будут регулировать трудовые потоки?» — спросил Утемисов.

Отвечая на вопрос, первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев отметил, что работа по контролю за незаконной миграцией, в том числе и трудовой, начинается практически с пересечения границы.

«Что касается Узбекистана, практически при пересечении госграницы мы организовали раздачу приезжающим памяток с разъяснением требований нашего миграционного законодательства, а также ответственности за нарушение. Кроме того, информационные системы комитета миграционной полиции интегрированы с системой пограничной службы «Беркут», где ведется учет по целям прибытия, срокам нахождения принимающей стороны. Это позволяет нам мониторить миграционную ситуацию. Более того, с Узбекистаном у нас подписано три соглашения, где предусматривается полный обмен информацией о гражданах, пересекающих границу, целях, каналах миграции, что также облегчает нам работу», — сказал первый вице-министр.

Отдельно он подчеркнул, что ответственность таких граждан, которые заявили одну цель, а сами трудоустроились, отрегулирован на законодательном уровне.

«Ответственность предусмотрена в административном кодексе. Кроме того, предусмотрена ответственность и работодателя за привлечение незаконных мигрантов, при повторных нарушениях – даже уголовная ответственность. В части контроля неоднократно в год проводятся оперативно-профилактические мероприятия на выявление нелегалов, статистика показывает, что такие факты имеются. На региональном уровне мы ведем паспорта всех субъектов, которые привлекают иностранную рабочую силу, знаем, сколько таких рабочих у них находится. Для стимулирования законной трудовой миграции во всех областях открыты 17 миграционных пунктов, где в рамках «одного окна» выдается разрешение на работу», — заверил Кожаев.